Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, dezvăluiri despre relația cu iubitul ei: “Este o poveste foarte frumoasă”

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a făcut declarații despre relația cu iubitul ei. Cei doi sunt împreună de câțiva ani, dar se cunosc de mult timp.

La 20 de ani, Carmina Vârciu are tot ce și-ar putea dori. Tânăra are propriul ei apartament, se înțelege bine cu părinții și are o relație de aproape trei ani.

este foarte discretă atunci când vine vorba despre viața personală, pe care încearcă să o țină departe de ochii curioșilor.

Carmina îl cunoaște pe actualul ei iubit de opt ani, însă s-au regăsit mai târziu. Tânăra nu a dat prea multe detalii despre cel cu care se iubește acum.

“Am încercat cât am putut să țin această parte a vieții mele privată, având în vedere că în propria mea opinie, așa e cel mai sănătos și asta am să încerc să fac în continuare.

Este o poveste foarte lungă, dar și foarte frumoasă. Ne cunoaștem de 8 ani, și ne-am regăsit de 3.”, a declarat Carmina pentru .

Carmina Vârciu spune că este foarte fericită și că are o relație foarte bună cu mama ei, Ami Teiceanu. Fiicei lui Liviu Vârciu nu i-a păsat niciodată de părerile altora.

“Sunt fericită, pentru că am norocul să fiu înconjurată de cei mai frumoși oameni și să fiu binecuvântată în ceea ce privește relația cu mama.

Suntem foarte bine, fericiți. Mie nu mi-a păsat și nici nu o sa îmi pese niciodată părerile lumii.”, a mai spus ea.

Cum se înțelege Liviu Vârciu cu fiica lui cea mare

La un moment dat, Carmina Vârciu a dezvăluit că în trecut i-a simțit lipsa tatălui său, cu care se vedea destul de rar, însă .

În urmă cu câteva luni, tânăra a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, iar urmăritorii au vrut să știe cum se înțelege cu tatăl ei.

Carmina a spus că uneori simte că tatăl ei este ca un frate mai mare pentru ea. Cei doi se înțeleg foarte bine, exact așa cum și-a dorit tânăra.

“Nu o să mă opresc din a spune că parcă e fratele meu mai mare. Suntem foarte bine și ne înțelegem exact așa cum mi-am dorit.”, a spus ea la momentul respectiv.

Liviu Vârciu mai are doi copii din relația cu Anda Călin, un băiat și o fată.