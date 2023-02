Cum au ajuns Aurora și Săndel, rudele Andrei Măruță, pe Walk of Fame înaintea cântăreței: „Mi se pare prea mult”

Tot mai multe personalități din România ajung la Hollywood, pe celebrul „Walk of Fame”! Cele mai recente nume care și-au găsit loc pe aleea celebrităților sunt Vali Vijelie, Adrian Enache și Aurora și Săndel Mihai, cumnata și fratele cântăreței Andra Măruță!

Aurora și Săndel Mihai, pe Walk of Fame înaintea Andrei Măruță

Cumnata Andrei a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum a ajuns să aibă stea pe „Walk of Fame”. Responsabilul pentru această bucurie este impresarul Bebe Mihu, cel care face posibil ca o serie de artiști români să ajungă să susțină spectacole în Statele Unite ale Americii.

Aurora Mihai a spus că a fost de mai multe ori în Los Angeles, dar niciodată nu a fost pe aleea unde o serie de staruri, de la actori la cântăreți mai mult sau mai puțin renumiți, au propria lor stea.

Cumnata și fratele Andrei, turneu american cu Vali Vijelie și Adrian Enache

Pentru achiziționarea unei stele pe bulevardul hollywoodian e nevoie de o sumă destul de considerabilă: 55.000 de dolari. Asta înseamnă că Bebe Mihu a scos niște bani frumoși din buzunar pentru artiștii cărora le-a făcut aceste cadouri.

„Suntem în turneu în America, împreună cu impresarul nostru, nea Bebe Mihu. Toată lumea știe că este impresarul care aduce cei mai mulți artiști în Statele Unite de peste 20 de ani. Suntem în turneu și cu Vali Vijelie, Adrian Enache și Diana Enache. Ne-a făcut o surpriză nea Bebe, când am ajuns în Los Angeles. Noi am mai fost la L. A., dar nu am fost pe bulevardul acesta cu celebrități. Și noi, și lui Vali, și lui Adrian ne-a cumpărat o stea pe acest bulevard.

De fapt, nici nu știu cine a plătit, cum a plătit, cum a rezolvat, dar să nu credeți că sunt sume exagerate sau cum se vehiculează. A fost frumos, am fost surprinși, vă dați seama că atunci când ne-am văzut steaua noastră… Sunt și stele goale, în care nu s-a scris nimic, nu sunt făcute pentru artiști, sunt făcute să îți faci tu, oricine își dorește poate să fie acolo. Cum a rezolvat nea Bebe, chiar nu știm”, a declarat Aurora Mihai pentru FANATIK.

Bebe Mihu le-a făcut cadou o stea pe Walk of Fame: „Nu ne așteptam”

„Am fost foarte emoționați, fericiți, pentru că nu ne așteptam ca niște români să aibă o stea acolo. Și mie mi se pare prea mult, dar am fost foarte fericiți, suntem, de fapt, extrem de fericiți pentru surpriza pe care ne-a făcut-o Bebe.

Avem un succes foarte mare, toate spectacolele la care am fost au fost sold-out. Am avut 12 spectacole în mai multe state și vin românii puhoi, vin și mulți ardeleni. A fost superb și cred că nea Bebe ne-a făcut cadoul ăsta în semn de mulțumire”, ne-a mai spus Aurora, cumnata Andrei Măruță.

Românii care au ajuns pe aleea celebrităților de la Hollywood. De la regizorul Jean Negulesco, la Cristian Pomohaci

După cum spuneam, Adrian Enache, Aurora și Săndel Mihai nu sunt singurii artiști din România prezenți pe Walk of Fame. Printre primii români care au ajuns pe bulevardul vedetelor a fost Jean Negulesco, unul din regizorii româno-americani a cărui carieră a fost remarcată de criticii industriei cinematografice. Jean Negulesco a regizat filme cu Marilyn Monroe, Lauren Bacal sau Maurice Chevalier ori Angie Dickinson.

Există și un sportiv român care și-a luat stea pe Walk of Fame. Este vorba despre Mirel Drăgan, ex-concurent la Exatlon România și multiplu campion mondial la Kempo. Acesta s-a fotografiat cu steaua sa în luna iulie anul trecut.

Pe lista vedetelor care a ajuns pe aleea faimoșilor se află și un personaj ceva mai controversat. Este vorba despre cântărețul de muzică populară Cristian Pomohaci. Îmbrăcat în sutană, Pomohaci și-a inaugurat steaua în luna decembrie a anului 2020.