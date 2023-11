Fiica lui Florin Zamfirescu împlinește 45 de ani! Care e marele regret legat de tatăl ei

Ștefana Samfira împlinește, astăzi, 45 de ani. Fiica maestrului Zamfirescu își amintește cum a învățat, în timp, să ignore tot ce i-ar fi produs un disconfort. Nu numele greu al părinților a făcut-o să fie cea mai bună, ci oamenii din jur care abia așteptau să greșească pentru a o taxa.

Ștefana Samfira face actorie din pasiune, nu pentru câștig sau celebritate

Fiica lui Florin Zamfirescu, actrița Ștefana Samfira împlinește, astăzi 45 de ani. Este căsătorită cu designerul Cristian Samfira și este mama de băieți, Sasha și Ilia. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Ștefana Samfira recunoaște că cel mai greu rol din viața ei este cel de mamă, pentru că acolo nu poți greși niciodată. Ne povestește cum l-a cunoscut pe soțul ei și ce i-a plăcut din prima la el.

ADVERTISEMENT

Ștefana Samfira mărturisește că a învățat să ignore tot ce-i provoacă disconfort și că a învățat să trăiască într-o familie unde amândoi părinții erau actori consacrați. Frumoasa actrița își aduce aminte de vacanțele petrectute cu fratele ei, Vlad Zamfirescu, și ne spune că n-a fost niciodată un copil cuminte. Ștefana Samfira declară că nu face actorie pentru bani sau celebritate și că, în copilărie, întâlnirile cu tatăl ei nu erau atât de dese.

Ștefana Samfira: “Era un eveniment când îl vedeam pe tata”

Astăzi, fiica , Ștefana Samfira, împlinește 45 de ani. Aflăm că nu a simțit niciodată trecerea anilor și cât de mult s-a schimbat, ca mentalitate, în ultimii 20 de ani. Cunoscuta actriță mărturisește că cel mai mult îi plac călătoriile și că nu se atașează niciodată de obiecte.

ADVERTISEMENT

“De ziua mea, când eram mai mică, în general aveam prieteni invitați acasă. Nu țin minte să fi avut vreo aniversare în care să stau singură. Îmi pare rău dar nu țin minte ce cadouri primeam. Nu prea mă atașez de obiecte. Prețuiesc mai mult timpul petrecut împreună. Cred că cel mai valoros cadou pe care un om i-l poate face altui om este ‘timpul petrecut împreună’.

Cu siguranță am acumulat amintiri și am tendința să le țin minte pe cele frumoase. Cred că fiecare zi înseamnă ceva câștigat. Nu simt trecerea timpului ca pe o povară, ci mai degrabă ca pe foile unei cărți.

ADVERTISEMENT

Fiecare îmi aduce povești, emoții și experiențe noi. Dacă la 20 de ani eram dornică să demonstrez, acum sunt dornică doar să mă bucur de fiecare lucru care mi se întâmplă. Am tendința să caut ceva pozitiv chiar și în lucrurile mai puțin plăcute. Așa e firea mea” mărturisește Ștefana Samfira.

“Am învățat să ignor”

Actrița Ștefana Samfira este fiica celebrului actor Florin Zamfirescu și a cunoscutei actrițe Valeria Sitaru. De la vârsta de 3 ani, Ștefana era alături de părinții ei, pe scenă. Ștefana Samfira ne spune că a învățat, cu timpul, să-i ignore pe cei care o așteptau să greșească și recunoaște că este o persoană foarte exigentă.

ADVERTISEMENT

“Nu numele părinților m-a determinat să vreau să demonstrez ci privirile celor din jur care se uitau cu ochi iscoditori așteptându-mă să fac primul pas greșit ca să mă taxeze. Cu timpul am învățat să fac ceea ce fac doar pentru că eu îmi doresc acel lucru. Am învățat să ignor ceea ce mă pune în inconfort.

Eu mă dezamăgesc pe mine atunci când nu ajung să îmi satisfac propriile exigențe. Da, sunt genul de om care își ridică ștacheta foarte sus și da, uneori nu reușesc să o sar. Dar mă străduiesc” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Ștefana Samfira.

“E foarte greu pentru un actor să îi ofere stabilitate copilului”

Ștefana Samfira se declară o colecționară împătimită de amintiri. Recunoaște că, în copilărie, le dădea de furcă părinților și cât de diferit este să crești într-o familie de actori consacrați.

“Nu am fost un copil cuminte. Am fost o mare provocare pentru bunicii mei care m-au crescut. Îmi plăcea să plec cu bicicleta să mă plimb, doar că nu anunțam pe nimeni că fac asta și mă îndepărtăm foarte mult de casă. Mereu eram certată. Nu mi-a plăcut niciodată să mă supun unor reguli și din acest motiv aveam mereu probleme.

Am fost fata bunicilor până la 13 ani, apoi a mamei. Fiind actori, părinții mei aveau un program foarte aglomerat. Aveau repetiții, spectacole, turnee, filmări, cursuri la facultate. Este foarte greu pentru un actor să îi ofere stabilitatea unei rutine copilului lui. Nu mi-a fost ușor, dar i-am înțeles și nu i-am condamnat că nu și-au dedicat timpul creșterii mele. Am avut noroc de bunici minunați care mi-au oferit echilibrul și stabilitatea emoțională” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Ștefana Samfira.

“Era un eveniment când îl vedeam pe tata”

Ștefana Samfira își amintește cât de mult de bucura atunci când îl vedea pe tatăl ei, Florin Zamfirescu. De asemenea recunoaște că nu a avut timp de vreo criză adolescentină. Cunoscuta actrița ne dezvăluie detalii din relația cu fratele ei, .

“Era un eveniment când îl vedeam pe tata. Iar mama era ca un înger pe care îl admiram, dar de care uneori îmi era teamă să nu îl fac să dispară. La 13 ani m-am mutat în București. Nu am avut timp de crize de adolescență. În acele momente totul se schimbase în jurul meu. De la familie (părinții divorțau), la casă, școală, oraș. Încercam să țin pasul și nu știu când, iată-mă, că tot la drum sunt.

Îl țin minte pe Vlad de când aveam eu 7 ani și el 12. Mergeam vara la țară și făceam tot ce fac copiii în vacanță. Prindeam șopârle, alergam pe islaz, ne cățărăm în copaci, ne făceam arc și săgeți și trăgeam la țintă, prindeam broaște țestoase sau veverițe. Dormeam în fân, mergeam în pădure după afine, ne înnămoleam în mlaștini, alunecam în râpe.

Mai tot timpul aveam genunchii plini de julituri. Mă înțelegeam bine cu Vlad. Nu țin minte să ne fi certat vreodată. Adormeam târziu pentru că ne inventăm povești pornind de la câteva cuvinte, cântam. Păcat că nu ne vedeam decât în vacanțe” își amintește Ștefana Samfira.

“Nu am conștientizat faptul că părinții mei sunt celebri”

Actrița Ștefana Samfira recunoaște că, de la debut încoace, emoțiile nu i-au trecut niciodată. La început credea că va ‘muri’ în culise. Ne spune că nu a conștientizat niciodată că are părinți celebri, asta și pentru că a avut o copilărie normală.

“Mereu am avut și continui să am emoții mari, foarte mari, înainte de orice spectacol. Țin minte că în anul al doilea de facultate am zis că eu o să mor în culise. Apoi, după ce intru în scenă, toată energia se canalizează spre ceea ce trebuie.

Fiecare spectacol e diferit, și după fiecare spectacol un actor are povești și întâmplări de spus. Încă nu simt nevoia să mă raportez la acest subiect în trecut, pentru că sunt sigură că ceea ce e mai bun încă nu s-a întâmplat.

Nu am conștientizat faptul că părinții mei sunt celebri sau nu. Am avut o copilărie normală. Mi s-a părut la fel de firesc să cresc printre actori, scriitori, poeți, muzicieni ca și printre vecinii mei din Drobeta Turnu Severin cu care mă jucăm până târziu pe stradă” ne povestește cunoscuta actriță.

“Acesta este cel mai greu rol”

Ștefana Samfira este căsătorită cu creatorul de modă Cristian Samfira. Împreună au doi băieți, Sasha și Ilia. Cunoscuta actriță se declară o mamă panicată, care ar vrea să-și pună copiii sub clopot de sticlă dar știe că nu ar fi bine pentru ei. Sasha este adolescent acum iar Ștefana se încăpățânează să rămână prietenă cu fiul ei.

“Eu cred că sunt o mamă extraordinară. Evident că sunt panicată și că aș vrea să îi pun într-un turn și să le pun și clopot de sticlă deasupra. Știu însă că asta nu ar fi bine pentru ei și atunci încerc să îi ajut să învețe să se descurce singuri. Acesta este cel mai greu rol, cel de mamă. Pentru că este rolul în care dacă eșuezi, nu mai poți să o iei de la capăt la următorul spectacol. Dar îmi place. Fiecare zi e o nouă provocare.

La Sasha mă confrunt cu încăpățânarea mea de a rămâne prieteni. Și e greu, pentru că persoana exigentă din mine își cere drepturile. În același timp știu că nu pot să îi pun lui în cârcă dorințele mele și că trebuie să le accept și să le înțeleg pe ale lui. Și e foarte greu, pentru că ‘părintele știe cel mai bine’, nu ?” declară Ștefana Samfira, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Mi-a plăcut numele lui”

Ștefana Samfira trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de soțul ei, designerul Cristian Samfira. Chiar dacă el și-a dorit mereu să fie tată de fete, blonde și cu părul lung, destinul i-a pregătit altceva. Sasha și Ilia sunt mândria familiei. Ștefana își aduce aminte cum l-a cunoscut pe soțul ei ne spune că are foarte puține defecte.

“Prima întâlnire cu Cristian a fost foarte scurtă. Am făcut cunoștință și atât. Mi-a plăcut numele lui. Nu am gândit nimic, mă grăbeam să ajung la aeroport. Dar de-atunci mă tot gândesc.

Nu știu care este cea mai importantă calitate a lui. Mai bine m-ai întreba de defecte, ar fi mai puțin de zis. E un artist adevărat, are lumea lui dar știe să vină și pe pământ, printre muritori, atunci când trebuie” ne spune Ștefana Samfira.

“Fac ce fac din pasiune, nu pentru câștig sau celebritate”

Puțină lume știe că actrița Ștefana Samfira și-a luat doctoratul în estetică teatrală și a publicat, până acum, 2 cărți. Sau că știe să tricoteze și să croșeteze. Cunoscuta actriță mărturisește că frumusețea este ceva relativ și că își face meseria din pasiune, nu pentru vreun câștig.

“Fac ceea ce fac din pasiune, dintr-un prea-plin, nu pentru vreun câștig sau pentru celebritate. Nu am timp să gândesc așa. Sunt preocupată de studenții mei, de ceea ce scriu și încă nu am terminat, de proiectele mele. Vreau să le duc la bun sfârșit și să reușesc să le pun în aplicare pe cele care îmi umblă prin gânduri. Cât despre frumusețe, cred că e ceva relativ. Frumusețea, de fapt, e în ochii privitorului” mărturisește Ștefana Samfira.

“Vreau doar să mă odihnesc”

În particular, cunoscuta actriță îi spune lui ‘tată’ dar pe scenă i-a spus mereu ‘Domnul Z’. Chiar dacă maestrul Zamfirescu a spune că nu a fost un tată perfect, atât Ștefana cât și Vlad au urmat un drum corect în viață. Pentru finalul de an, fiica marelui actor Florin Zamfirescu declară că vrea doar să se odihnească. Să gătească de sărbători și să își petreacă mai mult timp cu familia.

“Acum vreau doar să mă odihnesc. Am avut un an frumos și tare încărcat. Să stau mai mult timp cu băieții și cu familia mea. Să schiez, să mă dau cu patinele, să fac îngeri în zăpadă. Să fac o casă de turtă dulce, să mă văd cu colegii din liceu și să facem Secret Santa căa în fiecare an, să fac cozonci, turtă dulce glazurată și prăjituri. În ceea ce privește proiectele, despre ele vorbim doar când sunt gata să fie lansate la apă” mărturisește Ștefana Samfira.