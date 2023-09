Fiul lui Florin Zamfirescu, nuntă pe acoperiș! Ce spune actorul despre nora sa

Fiul lui Florin Zamfirescu, Vlad, s-a însurat weekend-ul trecut cu actrița Diana Roman, iar petrecerea a avut loc pe… acoperișul Teatrului Național! Maestrul a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre cel mai frumos eveniment la care a participat, după cum susține chiar el.

Vlad Zamfirescu și Diana Roman sunt cununați religios din luna mai 2023, iar sâmbătă, pe 9 septembrie, cei doi au făcut și mult-așteptata petrecere. Florin Zamfirescu a glumit pe seama momentului fericit din viața precizând că nu a fost nimeni din partea presei, ca și cum nunta ar fi fost una în mare secret.

Florin Zamfirescu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că s-a simțit foarte bine la nunta fiului său, căsătorit pentru a doua oară, și că întreaga petrecere a fost extrem de bine organizată.

Tatăl lui Vlad Zamfirescu: „A fost foarte bine organizată. Oamenii puteau fuma, muzica putea fi tare, căci nu ne spărgea urechile”

„N-a venit nimeni din presă, din ziariști să filmeze ceva. Și am zis că poate a fost ținută în foarte mare secret, nu e rău. A fost o nuntă foarte frumoasă pe acoperișul Teatrului Național, e un restaurant acolo. A fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat. A fost foarte bine organizată. Localul a fost excelent ales, a fost minunat faptul că s-a ținut în aer liber.

Oamenii puteau fuma, eu nu fumez, de exemplu, plus că muzica putea fi tare, dar nu ne spărgea urechile. Fiind în aer liber, sunetul se pierdea în spațiu… Am primit azi o filmare, eu nu am știut de ea. A fost o dronă care a filmat. E o filmare foarte frumoasă”, a declarat Florin Zamfirescu, pentru FANATIK.

și despre familia sa, una în care se nasc tot mai mulți artiști. De la copii până la noră și apoi până la nepoți, mai oricine face parte din familia Zamfirescu are treabă cu lumea artistică. Culmea este că niciodată nu le-a impus copiilor săi, Vlad și Ștefania, să o ia pe această cale, din contră!

Întrebat cum s-a nimerit să fie atât de mulți artiști adunați la un loc, în aceeași familie, Florin Zamfirescu ne-a povestit o remarcă făcută pe acest subiect de colegul său, actorul și

”Caracatița” Zamfirescu: „Totul pornește de la mama mea”

„Nu știu cum s-a nimerit. Cred că totul pornește de la mama mea. Ea m-a îndoctrinat pe mine către teatru. Cred că avem o genă foarte puternică. Uite, a venit la nunta de alaltăieri un fost coleg de-ai mei, regizorul și actorul Gelu Colceag care mi-a zis: Băi, Florine, eu am impresia că voi sunteți ca o caracatiță! Deveniți din ce în ce mai mulți. A fost surprins că toți merg în zona artistică”, ne-a spus Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu, despre fiul și nora sa: „Dacă se naște un copil, ăla ce-o să facă? Poate chirurg, cine știe ce-o să fie”

Florin Zamfirescu a descris-o în cei mai frumoși termeni pe nora sa, Diana Roman, actriță la Teatrul Nottara. Tatăl lui Vlad Zamfirescu a spus că este extrem de mândru de alegerea făcută de fiul său, căci femeia nu doar că e frumoasă, dar e și tare talentată.

„Diana, nu numai că e actriță, nu numai că e foarte, foarte frumoasă, dar e și foarte talentată, extraordinar de talentată. Acuma, între Vlad și Diana dacă se naște un copil, ăla ce-o să facă? Eu știu… Poate chirurg!

Cine știe ce-o să fie. Dar nepoții mei actuali, aproape toți cei patru, au înclinații artistice. Cel mare al lui Vlad, Matei, e la Liceul Tonitza și asta spune multe. Cel mare al lui Ștefana a intrat acuma la Liceul George Enescu, el e pianist și cântăreț la orgă deja de mare succes.

Iar cei doi mici dau semne foarte puternice. Băiatul cel mic al lui Vlad, care se numește și Florin Zamfirescu e toboșar, visează să facă tot felul, dansator ca maică-sa, căci mama lor, Mihaela este coregrafă și balerină.

Deci din zona asta, ce să fac? Eu nu mi-am îndrumat copiii, nici pe Ștefana, care e actriță și profesoară la UNATC, nici pe Vlad să facă teatru. Din contră! M-am opus cât am putut… Dar n-am avut ce să fac”, a mai declarat Florin Zamfirescu, pentru FANATIK.