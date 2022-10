Filip Dujmovic, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo, are planuri mari: „Voi încerca să ajut echipa să urce în prima ligă”

FANATIK a aflat că Filip Dujmovic, noul titular din poarta lui Dinamo, , cel pe care l-a înlocuit. Jucătorul a avut însă evoluții apreciate.

Filip Dujmovic: „Când Dinamo a sunat, nu puteam să refuz”

Portarul bosniac în vârstă de 23 de ani a vorbit pentru despre cum s-a acomodat la echipa pregătită de Ovidiu Burcă: „Sunt aici de 40 zile, mă simt foarte bine, sunt un jucător profesionist, nu am nevoie de foarte mult timp de adaptare. Este normal ca după câteva săptămâni să mă simt foarte bine la Dinamo”.

ADVERTISEMENT

Dujmovic este optimist că Dinamo va ieși din criză și va urca puțin câte puțin în clasament: „Echipa arată mai bine de la o zi la alta, după fiecare antrenament, după fiecare joc, se vede un progres în jocul echipei”.

Dinamo e pe locul 15 în Liga 2 Casa Pariurilor cu 9 puncte în 8 etape, la 5 puncte distanță de primul loc de play-off:„Avem o echipă foarte bună, dar în primele jocuri nu am jucat foarte bine și am pierdut o serie de partide, dar am încredere că am început să jucăm mai bine și vom începe să câștigăm mai multe meciuri pe viitor”.

ADVERTISEMENT

Filip Dujmovic nu ar fi acceptat să joace în Liga 2 dacă nu era vorba de Dinamo: „Eu am jucat în prima ligă”

Portarul a semnat în vară cu Dinamo din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărțit de Radnicki Nis, din prima ligă din Serbia și are un salariu lunar de 4.000 de euro: „În mod normal nu aș fi acceptat să vin să joc la o echipă din liga secundă, eu am fost jucător de prima ligă, am jucat în prima ligă, nu am fost rezervă. Dar când Dinamo a sunat, am venit aici, nu puteam să refuz”.

Dujmovic le transmite suporterilor că va face totul pentru ca : „Eu știu cât de mare este acest club, Dinamo este un brand uriaș pentru mine, dar și pentru toți care urmăresc fotbalul european. Voi încerca să ajut echipa să urce în prima ligă, acolo unde îi este locul lui Dinamo”.

ADVERTISEMENT

Bosniacul e de părere că nivelul este unul foarte bun în liga a doua din România, iar orice rezultat este posibil: „De aceea am venit aici, acesta este obiectivul meu personal, dar și al echipei, asta m-a motivat să vin aici, să ajut Dinamo să ajungă în primul eșalon. Sunt surpins de nivelul ligii secunde, toată lumea poate câstiga, sunt câteva echipe bune, dar cred că avem mai multă calitate față de alții, dar trebuie să arătăm asta pe teren. Am încredere în echipă și vom arăta din ce în ce mai bine”.

Dujmovic știe cât de importanți sunt suporterii pentru Dinamo: „Dacă fanii nu există, atunci fotbalul nu există”

Dujmovic este conștient de ceea ce reprezintă Dinamo pentru fani și viceversa: „Toată lumea a început să joace fotbal pentru fani, de aceea am început să practicăm acest sport. Dacă fanii nu există, atunci fotbalul nu mai există. Fiecare fotbalist se simte mai bine atunci când ai în spate un număr mare de spectatori în spate.

ADVERTISEMENT

Eu sper să obținem multe puncte, întâlnim echipe din partea inferioară a clasamentului, dar în această competiție, toată lumea poate să producă surprize”, a mai spus jucătorul pentru sursa citată.