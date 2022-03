Filme și seriale disponibile pe Netflix în aprilie 2022. O producție românească este pe listă

Cinefilii vor putea urmări o mulțime de filme și seriale noi începând cu luna aprilie a acestui an. Netflix a anunțat ce producții cinematografice urmează să se lanseze.

Filme și seriale noi pe Netflix în aprilie 2022. Pe listă se regăsește și o producție românească

Printre producțiile pe care utilizatorii le vor putea urmări pe se numără și sezoane noi ale unora dintre cele mai așteptate seriale, dar și o producție românească.

Legații

Din 13 aprilie, pe Netflix va putea fi urmărit un nou film românesc, Legații. Povestea îi surprinde pe angajații unei firme, plecați în teambuilding la munte. O provocare extremă agită spiritele și scoate la iveală multe povești, dar și trădări.

Anatomy of a scandal

Thrillerul psihologic va fi disponibil pe platforma de streaming începând cu data de 15 aprilie. Producția pune în scenă scandalul din lumea elitelor britanice.

James și Sophie Whitehouse pare că trăiesc o viață perfectă. El este Ministru, dar nu lasă meseria să-i afecteze viața de familie, însă totul se va nărui în momentul în care un secret scandalos va ieși la iveală. Un alt personaj cheie al poveștii este avocata Kate. Acuzarea pe care aceasta o construiește ar putea schimba cursul vieții multor personaje.

Ozark- sezonul 4

Ozark spune povestea familiei Byrde, care trece de la viața obișnuită pe care o trăiau în Chicago la activitatea frauduloasă desfășurată în munții Ozark din statul Missouri. Serialul este o dramă care explorează teme diferite, de la capitalism și până la supraviețuire.

Russian Doll- sezonul 2

Sezonul 2 din Russian Doll continuă cu povestea Nadiei și a lui Alan, la patru ani de când au reușit să scape din bucla temporală a mortalității. Deși credeau că moartea fără sfârșit constituie cel mai greu destin, aceștia vor fi puși față-n față cu noi obstacole.

Nadia și Alan descoperă un nou portal aflat în una dintre cele mai cunoscute locații din statul Manhattan, iar cei interesați îi vor putea urmări pe de pe 20 aprilie.

În aprilie, Netflix lansează sezonul 5 al serialului Elite

Un alt serial mult așteptat de utilizatorii este Elite. Sezonul 5 se lansează pe 8 aprilie. Un nou semestru începe la școala Las Encinas, ceea ce înseamnă că va exista o altă victimă și un vinovat, într-o poveste învăluită în mister.

Get organized with the home edit – sezonul 2

Clea și Joanna sunt pregătite să restabilească ordinea pentru clienții lor. Aceștia fac parte atât din lumea celebrităților, dar sunt și oameni obișnuiți. Sezonul 2 Get organized with the home edit are premiera pe 1 aprilie.

Dirty Lines

Acțiunea producției este plasată în Amsterdamul anilor 1980. Aici, o studentă se angajează la o linie de sex telefonic deținută de doi frați. Premiera va avea loc pe Netflix, pe 8 aprilie.

Tomorrow

Din cauza unui accident, un tânăr se transformă într-o creatură ciudată, jumătate om-jumătate spirit. El primește misiuni speciale de la o companie subterană și va putea fi urmărit de pe 9 aprilie.

Hard Cell

Din 12 aprilie, abonații Netflix o vor putea urmări pe Laura Willis, actuală directoare de închisoare, fostă organizatoare de evenimente.

Heartstopper

Charlie și Nick, doi elevi de liceu, descoperă că în spatele prieteniei lor s-ar putea ascunde sentimente mai profunde. Heartstopper apare pe 22 aprilie.

Selling Sunset – sezonul 5

Sezonul 5 din Selling Sunset pune în scenă povești noi de iubire. Un membru surpriză își face apariția, iar piața de lux va fi pusă în pericol.

Ce filme lansează Netflix în luna aprilie?

Dancing on Glass este un film care spune povestea unei balerine ce este pentru prima distribuită într-un rol principal. Presiunea o apropie de colega sa și împreună se izolează de lume. Data de lansare anunțată este 8 aprilie.

Choose or die

Doi prieteni se lasă ispitiți de șansa de a câștiga un premiu rămas nerevendicat. Repornesc un joc video abandonat de mult și se teleportează într-o lume suprarealistă. Filmul original Netflix va fi disponibil pe platformă de pe data de 15 aprilie.

The turning point

Filmul se lansează pe 20 aprilie și spune povestea a doi prieteni care au comportamente total opuse. Un pierde-vară cunoaște un infractor periculos și, astfel, pornește aventura lor.

Return to space

Return to space este un film documentar ce îi are ca protagoniști pe Elon Musk și inginerii de la SpaceX. Aceștia au o misiune istorică, să readucă astronauții de la NASA la Stația Spațială Internațională și să revoluționeze călătoriile în spațiu.