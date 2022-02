Filme noi pe Netflix în 2022: Cele mai aşteptate premiere

În 2022, peste 80 de filme noi vor avea premiera pe Netflix. Multe dintre acestea sunt așteptate cu nerăbdare de către utilizatorii platformei de streaming.

Zeci de titluri noi apar anul acesta, printre care filme de dragoste, de acțiune, fantasy, istorice și producții de animație. Unii dintre cei mai îndrăgiți actori vor fi văzuți în noile producții, cum ar fi Ryan Reynolds, Jennifer Lopez, Jamie Foxx sau Ryan Gosling.

“The Adam Project”, “Luckiest Girl Alive” sau “The Gray Man” sunt doar câteva dintre titlurile care vor fi disponibile pe Netflix în următoarele luni, anunță . Iată care sunt cele mai așteptate producții ale anului!

Filme noi pe Netflix în 2022

“The Adam Project” spune povestea unui pilot, interpretat de , care călătorește în trecut pentru a salva viitorul și pentru a face pace cu răposatul lui tată, împreună cu versiunea sa din copilărie.

Filmul va fi disponibil pe Netflix din 11 martie. În film mai apar și alți actori îndrăgiți, cum ar fi Jennifer Garner și Mark Ruffalo.

“The Gray Man” este unul dintre cele mai așteptate filme de acțiune, cu Chris Evans și Ryan Gosling. Filmul are în centru povestea unui mercenar CIA, care descoperă întâmplător cele mai întunecate secrete ale agenției.

Anul acesta va apărea și filmul “Persuasion”, o adaptare după romanul scris de autoarea britanică Jane Austen. Protagonista este Dakota Johnson, .

Jamie Foxx va putea fi văzut în comedia SF “They Cloned Tyron”. El va apărea și în filmul de groază cu vampiri “Day Shift”.

Pe 3 martie va avea premiera filmul “The Weekend Away”, bazat pe cartea cu aceeași nume, scrisă de Sarah Alderson. O escapadă de weekend în Croația devine complicată atunci când o femeie este acuzată de uciderea celui mai bun prieten.

Încercând să afle adevărul și să-și demonstreze nevinovăția, ea descoperă un secret dureros. În film joacă Leighton Meester, cunoscută pentru rolul din serialul “Gossip Girl” (2007 – 2012).

Jennifer Lopez joacă rolul unei asasine în filmul “The Mother”

“The Wonder” este un film a cărui acțiune este plasată în anii 1800. Acesta prezintă povestea unei tinere care nu mai mănâncă, dar care reușește să rămână în viață și sănătoasă.

O asistentă engleză este adusă într-un sat mic pentru a o observa pe fata care a rezistat luni întregi fără mâncare. Filmul este un thriller psihologic inspirat din secolul al XIX-lea, al “fetelor care postesc”. Este adaptat după romanul “Room” (2010), scris de Emma Donoghue.

“The Mother”, un film de acțiune în care este personajul principal, are în centru povestea unei mame, care este, în același timp, o asasină mortală.

Aceasta iese din ascunzătoarea ei pentru a-și proteja fiica la care a renunțat cu ani în urmă, în timp ce fugea cu niște oameni periculoși.

“Enola Holmes 2” va fi lansat anul acesta și continuă povestea din primul film. Sora celebrului detectiv preia primul ei caz oficial pentru a găsi o fată dispărută. Între timp, își face apariția o conspirație periculoasă. Misterul necesită ajutorul prietenilor și chiar al lui Sherlock pentru a putea fi rezolvat.

“Luckiest Girl Alive” o prezintă pe , care joacă rolul unei tinere de 28 de ani, cu o viață aparent perfectă. Atunci când regizorul unui documentar despre crime o invită să relateze experiența unui incident șocant din adolescență, când învăța la școala Brentley, viața ei este dată peste cap.

“The School for Good and Evil” este despre o școală magică unde tineri eroi și răufăcători sunt antrenați să protejeze echilibrul dintre bine și rău. În film joacă Charlize Theron și Kerry Washington.

“Pinocchio” este o variantă întunecată a celebrei povești pentru copii și va fi lansată anul acesta. Filmul e regizat ce Oscar Guillermo del Toro.

Ce producții mai apar anul acesta

“Apollo 10 ½: A Space Age Adventure” este povestea primei aselenizări din vara lui 1969. Filmul surprinde perspectiva astronautului și a centrului de comandă asupra acestui moment istoric, dar și a unui copil care urmărește totul la televizor.

Pe 15 aprilie va apărea “Choose or Die”, povestea unei tinere programatoare care a lansat un joc de supraviețuire horror pierdut din anii ’80 și care dezlănțuie un blestem tulburător.

“Senior Year” apare pe 13 mai și o are în centru pe majoreta care cade dintr-o piramidă și intră în comă timp de 20 de ani. La 37 de ani, ea se întoarce la liceu pentru a-și revendica coroana de regină a balului pe care nu a mai apucat-o din cauza căzăturii.

Alte titluri care vor fi disponibile anul acesta sunt “A Jazzman’s Blues”, “Against the Ice”, “End of the Road”, “Falling for Christmas”, “The Good Nurse”, “Hustle”, “The Inheritance”, “Rescued by Ruby” (17 martie) sau “Tyler Perry’s a madea homecoming” (25 februarie).

De asemenea, anul acesta este programat să apară pe Netflix și “Knives Out 2”. “Wendell & Wild” este un film de animație fantasy și horror, în care Jordan Peele și Keegan Michael Key dau vocea personajelor principale.