Filmul crimei care a îngrozit Alba. Victima, înjunghiată mortal de iubitul nepoatei. Cum a scăpat fata

Filmul crimei care a îngrozit Alba. Marți seara, 9 aprilie, un bărbat de 53 de ani a fost înjunghiat mortal într-o comună din județul ardelean. Se pare că agresorul este iubitul nepoatei sale. Aceasta din urmă a fost și ea la un pas de a avea aceeași soartă.

Filmul crimei din Alba. Bărbatul de 53 de ani, ucis de iubitul nepoatei sale. Cum a scăpat tânăra de furia agresorului

Din datele IPJ Alba, aflăm că, pe 10 aprilie 2024, în jurul orei 06.50, polițiștii din Blaj au fost sesizați, printr-un apel la 112 cu privire la faptul că .

ADVERTISEMENT

Oamenii legii ajunși la fața locului au constatat faptul că bărbatul era decedat în locuința sa. Pe trupul său au fost identificate urme de violență, semn clar că este vorba de o crimă.

Cercetările poliției au scos la iveală că, în seara zilei de 9 aprilie 2024, în jurul orei 23.00, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, bărbatul ar fi fost agresat de un tânăr de 29 de ani, din localitatea Fărău, județul Alba.

ADVERTISEMENT

Între timp, au apărut noi detalii în cazul crimei din județul Alba. Se pare că victima, un bărbat de 53 de ani, care nu era cunoscut ca o persoană agresivă în comunitate, locuia cu nepoata sa.

De câteva săptămâni, în locuința lor se afla și suspectul, tânărul de 29 de ani, iubitul fetei. Marți, un conflict ar fi izbucnit între bărbatul de 53 de ani și iubitul nepoatei.

ADVERTISEMENT

Se pare că, tânărul, băut fiind și nervos că a rămas fără ţigări, pe unchiul iubitei. Agresiunea s-a petrecut de faţă cu tânăra. Aceasta a încercat să-l oprească pe iubitul ei, însă a fost şi ea tăiată la o mână.

Orbit de furie, tânărul de 29 de ani a amenințat-o cu moartea și pe fată. Din fericire, ea a reușit să scape și s-a ascuns de agresor. ”Fata a fugit iar la vale, s-a ascuns după o remorcă să nu o prindă şi a zis că ieşi de acolo că te omor”, spune cumnata victimei, pentru .

ADVERTISEMENT

Cadavrul unchiului fetei, găsit pe masă de un frate

În tot acest timp în care fata se ascundea de agresor, unchiul ei agoniza în casă. Din păcate, a decedat la scurt timp. Trupul său era întins pe o masă. A fost găsit de un frate.

”Când s-a uitat pe geam, el era pe masă, întins acolo. M-a sunat, am venit, m-am băgat la el în casă, că nu puteam că uşa era închisă de dinăuntru şi când am pus mâna pe el era ţeapăn. Am văzut că e tot plin de sânge pe pat, pe jos”, spune ruda victimei.

În ceea ce-l privește pe agresor, acesta s-a ascuns într-un alt sat, aflat la câţiva kilometri de locul crimei. A fost prins repede de poliție. El şi-a recunoscut fapta și va fi judecat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Riscă până la 20 de ani după gratii pentru omor.