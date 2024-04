Imaginile care au îngrozit România. Momentul în care bărbatul din Timișoara și-a înjunghiat soția, surprins de camere

Momentul în care a fost surprins de camerele de supraveghere din curtea unui vecin.

Scenele de groază dintre cei doi soți, surprinse de camerele de supraveghere

În imaginile respective, se vede clar cum biata femeie aleagră disperată să se salveze de furia soțului său care apare din urmă cu un cuțit în mână.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, acesta își prinde victima în dreptul unei porți și o lovește cu putere cu un cuțit.

După ce s-a luptat cum a putut să scape din mâinile agresorului său, femeia s-a refugat în curtea unor vecini care au sunat imediat la 112.

ADVERTISEMENT

”Soțul a tăiat-o la gât. Noi, când am ieșit afară cu soțul meu, am auzit larma, gălăgia. Numai ce ajunsesem din oraș. Când am ajuns, femeia era tăiată la gât, la poartă la mine. A intrat la mine, a stat acolo cât am sunat la salvare.

Cred că a trecut mai bine de jumătate de oră până a venit ambulanța. A stat fata acolo, tăiată la gât”, a declarat o vecină, pentru

ADVERTISEMENT

Între timp, bărbatul în vârstă de 38 de ani s-a întors acasă, unde și-a dat foc. Trupul agresorului într-o anexă din curtea în care locuia împreună cu soția și cei șase copii ai lor.

Șase copii au rămas fără tată

Din păcate, în urma acestei tragedii, șase copii, prntre care și un bebeluș, au rămas fără tată. Minorii sunt împietriți de durere și se roagă ca măcar mama lor care este în stare critică la spital să scape cu viață.

ADVERTISEMENT

Până când mama micuților va fi extrenată aceștia vor rămâne cîn grija unor rude. Potrivit rudelor celor doi, întregul scandal ar fi început încă din noaptea de duminică spre luni, atunci când bărbatul ar fi amenințat-o pe femeie că o va ucide.