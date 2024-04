Filmul românesc de pe Netflix așteptat cu sufletul la gură. E o comedie de zile mari

Filmul românesc apărut pe Netfllix pe care multe persoane l-au așteptat cu sufletul la gură. Este o comedie apărută recent, în care joacă un cunoscut actor de stand-up comedy.

Filmul românesc de pe Netflix pe care oamenii l-au așteptat cu sufletul la gură

Începând cu 17 aprilie, “Klaus & Barroso”. Protagoniștii sunt Cosmin Nedelcu (Micutzu) și Adrian Nicolae. Cei doi au și scris comedia, alături de Bogdan Theodor Olteanu (“Taximetriștii”).

ADVERTISEMENT

și a apărut la începutul anului, fiind regizat de Tudor Giurgiu. De asemenea, producția a fost asigurată de Cristian Anastasiu, Ionuț Datcu și Bogdan Theodor Olteanu.

Producția are în centru povestea unui barman care a rămas falit și are datorii la cămătari. Acesta îi cere ajutorul fratelui său bodyguard pentru a putea organiza o petrecere secretă a burlacilor. În scurt timp, totul scapă de sub control.

ADVERTISEMENT

“Un barman falit şi cu datorii de plătit apelează la fratele său bodyguard pentru a da o petrecere secretă a burlacilor. Totul scapă rapid de sub control”, este descrierea filmului, așa cum apare .

Klaus știe că nu poate obține atât de repede suma de câteva sute de mii de euro pentru a le putea da cămătarilor banii înapoi. Nu are nici prea mult timp la dispoziție, așa că trebuie să găsească o soluție.

ADVERTISEMENT

Astfel, acesta vrea să organizeze petrecerea burlacilor fără știrea patronului de la barul în care lucrează, urmând ca evenimentul să aibă loc luni seara. Lucrurile nu merg deloc conform planului, iar minciunile ies la suprafață.

Din distribuția filmului mai fac parte și alți actori cunoscuți, precum Șerban Pavlu, Alexandru Ion, Mădălina Craiu, Cătălin Nicolau, Cezar Antal, Rolando Matsangos, Vlad Drăgulin, Vlad Brumaru, Carol Ionescu, Mădălina Stoica, Bogdan Farcaș, Codrin Boldea, Alin Florea și Alex Mircioi.

ADVERTISEMENT

Realizatorii filmului au spus despre acesta că este o comedie “fără nici o înjurătură”. Povestea îi va captiva pe utilizatorii Netflix, care așteptau de mult timp filmul pe platformă.

De altfel, filmul a ajuns deja pe primele locuri în topul celor mai vizionate filme de la noi din țară. În acest top mai intră producțiile “Uncharted”, care se află pe primul loc, dar și “Love, Divided”, “Beast” sau “Woody Woodpecker Goes to Camp”.