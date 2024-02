Filmul românesc de pe Netflix care o să-ți încânte privirea. Are o poveste scrisă cu har și e cu una dintre cele mai frumoase românce

Filmul românesc de pe Netflix care o să te cucerească încă de la primele secvențe. Are o poveste care te prinde imediat și te ține în fața ecranului, în timp ce frumusețea actriței principale este greu de trecut cu vederea.

Dacă ești în căutarea unui film bun, care să fie disponibil și pe Netflix, află că există o producție românească care te va lăsa cu gura căscată. Este vorba despre Kyra Kyralina, un lungmetraj regizat de Dan Pița.

Povestea este una cu mult har și are la bază romanul scris de Panait Istrati. Povestea are în prim plan o femeie superbă, dar misterioasă, care împreună cu mama sa ajunge să-și vând farmecele bărbaților.

Ecranizarea are, de fapt, o aură orientală, ce transpune spectatorul într-o atmosferă demnă de 1001 de nopți. Astfel că, în cele 99 de minute, cât durează puțini se vor mișca din fața ecranului.

Producția a avut premiera în anul 2014 și de menționat este faptul că din distribuție fac parte unii dintre cei mai mari actori ai României. Florin Zamfirescu, Iulia Dumitru, dar și Iulia Cîrstea- care se numără printre au dat viață personajelor încântătoare.

Cine este actrița care o interpretează pe Kyralina

Iulia Cîrstea este printre cele mai apreciate modele în America. Deși a studiat la București, aceasta locuiește la New York și a fost imaginea unor branduri celebre în întreaga lume, precum Armani, Gianfranco Ferre Jeans, Agatha Ruiz de la Prada, Pepe Jeans , Pull and Bear, Mango, L’Oreal sau Garnier, după cum notează

A realizat de-a lungul timpului pictoriale pentru publicații mari, ca Vogue, Elle, Marie Claire, Shopping Report și a semnat colaborări cu persoane importante din moda internațională, printre care Kenneth Willardt, Txema Yeste și Alexei Hay.

Românca este cunoscută și apreciată pentru energia pe care o aduce de fiecare dată pe platourile de filmare și, pe lângă rolul din Kyra Kyralina, cu care s-a remarcat, a jucat și în producții internaționale.

În anul 2012, Iulia Cîrstea a apărut în trillerul american Werewolf: The Beast Among Us. De asemenea, la un an după ce s-a lansat filmul românesc disponibil acum pe Netflix, a jucat în Live- în regia lui Vlad Păunescu.