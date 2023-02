Finala Eurovision 2023 România. Care este melodia câștigătoare

Finala . Care este melodia câștigătoare a evenimentului prezentat de Laurenţiu Niculescu, liderul trupei The Colours, şi Ilinca Băcilă, reprezentanta României la ediţia din 2017 a concursului Eurovision.

Eurovision România 2023, finala din 11 februarie. Care dintre cele 12 piese va reprezenta țara noastră în luna mai, în Liverpool

Selecția Națională de la Eurovision Song Contest 2023, etapa finală din țara noastră, urmează să anunțe ce melodie va fi aleasă pentru a ne reprezenta la Liverpool. S-au calificat 12 piese, însă numai una va fi desemnată câștigătoare.

Marea finală are loc sâmbătă, 11 februarie 2023, şi va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR Internaţional, TVR, dar şi pe conturile din reţelele de socializare ale postului. Publicul va vota preferată prin apel telefonic (tarif normal) sau online.

Piesele care au ajuns în marea finală de la Eurovision 2023 România sunt: Deiona – Call on me, Andrada Popa – No time for me, Ocean Drive – Take you home, Amia – Puppep, Andrei Duțu – Statues, Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on).

Printre concurenți se mai află: Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros – Lele. Aledaida – Bla Bla Bla, Adriana Moraru – Faralaes, Maryliss – Hai vino, JaxMan (Erin Dăneţ) – Bad&Cool și Andreea D Folclor Orchestra – Periniţa mea.

Ce spune regulamentul de la Eurosivion 2023 România

Românii pot trimite voturilor lor pe durata interpretării fiecărei piese sau la finalul show-ului, atunci când va avea loc o recapitulare a compoziţiilor aflate în concurs. Fiecare concurent are afișat pe ecran un număr de telefon.

După apelarea numărului, robotul va transmite mesajul „votat” și automat, votul se alocă piesei respective. O altă metodă de alegere este online, pe site-ul oficial al Televiziunii Române: eurovision.tvr.ro. Procedura este: logare, apoi „click” pe butonul „votează”, dedicat concurentului preferat.

Mai mult decât atât, regulamentul competiției spune că votul publicului va fi exprimat pe durata interpretării piesei de către fiecare artist, din momentul „START VOT” şi până la momentul „STOP VOT”.

De asemenea, românii pot vota în timpul recapitulării interpretărilor de la finalul show-ului tv. Regula anunță că se poate trimite un singur vot pentru o piesă, dar există posibilitatea de a vota mai multe piese din concurs.

Reprezentantul României va concura în a doua semifinală a competiţiei internaţionale de la Liverpool, din data de 11 mai 2023. Marea Britanie va organiza evenimentul în numele Ucrainei din cauza războiului iscat cu Rusia în urmă cu un an.