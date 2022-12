Finala Vocea României 2022. Pro TV anunță cine e câștigătorul marelui premiu

Denis de la The Motans, antrenorul lui Theodor Debu, a rămas și el fără cuvinte după prestația acestuia.

”Când am făcut cunoștință cu tine la audiții am zis că ești din altă lume, dar ai rămas cu noi până la final. Mă bucur că ai rămas cu noi până la final.

Încă din primele secunde ale momentului său, aplauzele au început să curgă, iar Denis de la The Motans s-a arătat extrem de încântat de cum s-a descurcat concurentul său.

Ai făcut alegerea potrivită și îți urez succes pe viitor. Se vede că ești un om extraordinar, cumva vocea face omul, dacă se poate spune așa ”, a spus Denis de la The Motans.

Eu m-am trezit sâmbătă dimineață după semifinală cu piesa asta în cap și am zis să o cântăm. I se potrivește oricărui om (…)”, a spus Smiley.

”Eu m-am bucurat foarte tare că am pus în scenă piesa asta. E o piesă care are o importanță foarte mare pentru mine ca și mesaj și sper că a influențat câteva vieți în seara asta.

A fost un sezon dificil la Vocea României 2022, iar cei mai buni concurenți au reușit să ajungă până în marea finală. FANATIK vă va ține la curent cu desfășurarea evenimentului și vă va anunța cine este câștigătorul acesui sezon.

Finala Vocea României 2022. Cine sunt cei patru finaliști care se luptă pentru premiul cel mare

Lupta devine și mai strânsă, având în vedere că fiecare jurat își dorește ce este mai bun pentru concurentul său. În finala de la Vocea României, sezon 10, patru concurenți vor lupta cât vor putea pentru a pleca acasă cu premiul cel mare de 100.000 de euro, dar și cu trofeul mult visat.

Din echipa lui Denis de la The Motans, în finala de la Vocea României 2022 intră Teodor Debu. De cealaltă parte, din echipa cântăreței Irina Rimes participă în finală concurenta Andra Botez, care la ultima reprezentație a impresionat publicul cu piesa ”I will always love you”.

Din echipa lui Smiley și a lui Theo Rose urcă pe scenă în această seară Winael Baldus. Tudor Chirilă a intrat în finala de la Vocea României 2022 cu Iulian Nunucă, care data trecută a surprins publicul cu celebra piesă ”Bohemian Rhapsody” care aparține celor de la Queen.

Fiecare concurent în parte are emoțiile lui și nu e de mirare, având în vedere că cei mai buni artiști vor fi pe scenă în această seară în final de la Vocea României 2022.

Iulian Nunucă din echipa lui Tudor Chirilă, extrem de emoționat înaintea marei finale

Spre exemplu, Iulian Nunucă din echipa lui Tudor Chirilă nu credea că va ajunge vreodată atât de departe. Acesta le-a mulțumit tuturor celor care l-au votat până acum și se bucură de faptul că a reușit să ajungă până aici.

”Mă simt foarte norocos să fiu aici, pentru mine e ca un vis devenit realitate. Ce nu credeam vreodată că se va întâmpla, s-a întâmplat! Faptul că am ajuns până aici mă face să cred și mai mult în mine și să îmi urmez visul: dorința de cânta pe cele mai mari scene”, a mărturisit acesta, potrivit România Tv.

Rămâne de văzut cine va pleca acasă cu premiul cel mare. Menționăm că în acest sezon de la Vocea României , dar și momente frumoase, care cu siguranță au rămas în memoria telespectatorilor.