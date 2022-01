Fiul lui Alexandru Rafila s-a infectat cu Covid-19. Când se va vaccina băiatul ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a dezvăluit, sâmbătă, 29 ianuarie, că fiul său s-a infectat cu Covid-19.

Aflat la Centrul de Vaccinare de la Palatul Copiilor, Rafila a fost întrebat de jurnaliști dacă și-a vaccinat copilul.

„Eu am spus încă de săptămâna trecută că doresc să îl vaccinez, el chiar mă întreabă când îl vaccinez. Exact în ziua când am făcut această declarație a fost testat pozitiv”, a răspuns

Când se va vaccina fiul lui Alexandru Rafila. Băiatul ministrului este infectat cu Covid-19

După infectarea cu Covid-19, fiul lui este într-o stare bună de sănătate, dar va fi nevoit să rămână în izolare până luni, 31 ianuarie.

„Ulterior o să facă acest lucru (se va vaccina – n.r.) în mod evident”, a adăugat ministrul, conform Știripesurse.

Recent, într-o intervenție la Digi 24, Alexandru Rafila a precizat că s-a vaccinat și cu doza a treia.

„Am făcut și eu săptămâna trecută doza 3. Urmează o perioadă în care și România va trebui să adapteze decizia Comisiei Europene privind valabilitatea vaccinului, în sensul că boosterul trebuie efect în cel mult 9 luni de la schema inițială, pentru a avea o valabilitate comună în UE, în ceea ce privește certificatul digital”, a declarat Rafila.

Alexandru Rafila: Administrarea de doze din acelaşi vaccin la intervale scurte poate duce la “suprastimularea” sistemului imunitar

La mijlocul lunii, ministrul a comentat afirmaţiile lui Marco Cavaleri, şeful Strategiei Vaccinurilor la Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA).

Acesta susținea că inocularea de doze repetate de vaccin poate supraîncărca sistemul imunitar al oamenilor şi duce la oboseală în rândul populaţiei.

“Probabil că se referea la suprastimulare, dacă administrăm doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp şi cred că are dreptate, pentru că nu se referea la doza a treia, de booster, ci de la o potenţială doză a patra.

S-a discutat în unele state referitor la această doză, unii au recomandat-o exclusiv la persoanele cu deficienţe imunologice pentru că răspund mai greu la vaccinare, dar în mod evident că un vaccin care demonstrează în momentul de faţă că nu previne decât în mică măsură transmisibilitatea – e adevărat că previne formele grave şi decesul – trebuie adaptat noilor tulpini circulante şi lucrul ăsta îl vedem şi la gripă.

În fiecare an, facem o dată pe an, nu de două sau de trei ori pe an vaccin gripal şi lucrul ăsta probabil că se va întâmpla şi cu acest vaccin împotriva noului coronavirus, care de fapt e nou tot timpul, vedeţi, apar tulpini mutante care scapă răspunsului imun generat de vaccinul care a fost dezvoltat pentru varianta iniţială”, a spus Alexandru Rafila, la Antena 3.