Bronny, , a suferit un stop cardiac în timpul unui antrenament de baschet la University of Southern California. Incidentul s-a petrecut luni, însă anunțul a fost făcut marți printr-un comunicat de presă al purtătorului de cuvânt al familiei. Starea lui Bronny este stabilă și a fost externat din secția de terapie intensivă.

Fiul lui LeBron James a suferit un stop cardiac la antrenament

Bronny este baschetbalistul celor de la USC Trojans, echipa Universității California de Sud. Datorită calităților impresionante, fiul lui a intrat în atenția echipei de baschet a Statelor Unite pentru Campionatul Mondial U19 care va avea loc în iarna anului 2023.

ADVERTISEMENT

La un antrenament efectuat la începutul săptămânii, Bronny James a suferit un stop cardiac și a fost transferat la secția de terapie intensivă. Totuși, starea de sănătate a fiului lui LeBron James s-a ameliorat, fiind externat de la secția de terapie intensivă.

„Ieri, în timp ce se antrena, Bronny James a suferit un stop cardiac. Personalul medical a reușit să îl trateze pe Bronny și să îl ducă la spital. El este acum în stare stabilă și nu mai este la terapie intensivă. Cerem respect și intimitate pentru pentru familia James și vom actualiza informațiile din presă când vom avea mai multe detalii.

ADVERTISEMENT

LeBron și Savannah doresc să transmită un mod public cele mai profunde mulțumiri și aprecieri personalului medical și sportiv al USC pentru munca lor incredibilă și pentru dedicarea lor pentru siguranța sportivilor lor”, se arată în comunicat.

Cine este Bronny, fiul lui LeBron James

Bronny James are o înălțime de 1,91 metri și este boboc în echipa de baschet a celor de la USC. În primăvara acestui an, fiul lui LeBron James a absolvit Liceul Sierra Canyon din Los Angeles. „Sunt al naibii de mândru de tine, puștiule! Nu am alte cuvinte în afară de TE IUBESC!”, a fost mesajul lui LeBron James după ce fiul său s-a alăturat echipei USC.

ADVERTISEMENT

În urmă cu un an, LeBron James a susținut că singurul obiectiv pe care îl mai are în baschet este acela de a fi coleg de echipă cu fiul său. Starul celor de la Los Angeles Lakers mai are un băiat Bryce Maximus James, în vârstă de 16 ani, și o fată Zhuri Nova, în vârstă de 8 ani.

Principalul obiectiv al lui Bronny James era ca în 2024 să participe la draft-ul pentru intrarea în NBA. În vârstă de 38 de ani, LeBron James este pregătit de al 21-lea sezon în cea mai tare ligă de baschet din lume. De-a lungul carierei, LeBron James a ieșit campion de patru ori și tot de atâtea ori a fost declarat MVP.

Cariera lui Bronny James ar putea fi afectată în urma acestor probleme de sănătate. Fiul lui LeBron James se numără printre cei mai valoroși tineri baschetbaliști care au fost selectați în draftul universitar pentru NCAA.