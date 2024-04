Floarea unică în lume ce a înflorit într-un loc special din România. E interzis s-o culegi, amenda e uriașă, scrie clar în lege

Floarea unică în lume ce a înflorit într-un loc special din România. E interzis s-o culegi, e uriaşă, scrie clar în lege. În fiecare an locul este căutat de turiștii care sunt atrași de legenda pe care o are în spate.

Floarea rară pe glob care a înflorit într-o zonă inedită din țara noastră. Nu e permis să o rupi, amenda este foarte mare. Planta este protejată de legislația internațională, motiv pentru care oamenii pot fi pedepsiți.

Legea din România spune că sancțiunea poate ajunge până la suma de 15.000 de lei, fiind vorba de distrugerea de orice formă. Așadar, amenda este echivalentă cu 10 salarii minime pe economie, în timp ce floarea este o lalea.

Nu este vorba de orice lalea, ci de una specială de culoare galbenă care se găsește numai în Clisura Dunării. Crește doar pe malul românesc, în zona peșterii Veterani. Poate fi văzută în apropiere de sculptura cu chipul lui Decebal.

Biologul Amalia Dumbravă susține că arealul său de distribuție începe cu zona intrării în Cazanele Mari, respectiv Golful Dubova, până în apropiere de Peștera Ponicova. Crește până la 300 de metri altitudine, în general între 100 și 200 de metri, pe o distanță de aproximativ jumătate de kilometru.

În urmă cu foarte multă vreme laleaua galbenă se întâlnea și pe Platoul Ciucarului Mare. Din păcate, a dispărut din această regiune din cauza recoltării masive de către oameni. Din același motiv nu se găsește nici pe malul sârbesc.

Peisajul unic poate fi observat doar pe o porțiune de câteva sute de metri. unică, numită de specialiști tulipa hungarica, este o floare specială care iubeşte doar aceste locuri de pe teritoriul țării noastre.

„Motivul pentru care crește doar pe această porțiune de acolo de la acea margine până în zona Peșterii Veterani e datorită poziției față de soare”, a declarat Adrian Dumbravă, ranger Parcul Național Porțile de Fier, scrie .

Planta este văzută ca fiind vestitoarea primăverii, dar și cea care dă startul sezonului turistic la Cazanele Dunării. În fiecare an apar aproximativ 6.000 de exemplare spun biologii, care declară că apar numai pe peretele stâncos.

Turiștii trebuie să ia barca pentru a o observa în toată splendoarea pentru că nu există altă cale de acces. Oamenii sunt încurajați să vină în această loc pentru că sunt foarte multe obiective turistice care nu trebuie trecute cu vederea.

Care este legenda pe care o are laleaua din Clisura Dunării

Laleaua galbenă și protejată de lege are și o legendă care are legătură cu o tânără din zonă care s-ar fi aruncat de pe stânci. Fata nu a fost lăsată de părinți să se căsătorească cu iubitul ei. În căderea de pe stânci s-au rupt bucăți din hainele sale galbene, care ulterior s-au preschimbat în lalele, în amintirea ei.

O altă legendă pomenește de o fetiță alungată de acasă de către mama vitregă. Aceasta a ajuns într-o zonă sălbatică de pe malul Dunării și a plâns atât de mult încât lacrimile ei s-au transformat în lujeri de lalea galbenă.