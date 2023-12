Florentin Petre a găsit un lider la actualul Dinamo. „Îl văd pe el cum mă vedeam pe mine”

Costin Amzăr este alesul lui Florentin Petre, în ciuda faptului că vorbim despre un fotbalist de doar 20 de ani. Cu toate acestea, Florentin Petre e de părere că Amzăr are un viitor strălucit în față din postura de jucător al lui Dinamo, dacă o va ține tot așa. Între timp, dinamoviștii speră să-și revină sub bagheta noului antrenor Zeljko Kopic.

Florentin Petre a găsit un lider la actualul Dinamo

”M-am simțit extraterestru aseară după meci, am văzut lucruri bune. Schimbate în bine. Echipa cu altă atitudine, au marcat și patru goluri? 3 la ei, unu la noi. Mi-a plăcut foarte mult că ajungeau cu foarte mulți jucători în faza de finalizare, plus că acest copil Amzăr merită tot respectul meu.

Am declarat cu mult timp în urmă că e unul dintre copiii pe care eu îi admir și îi susțin din toate punctele de vedere. Dacă toți ar juca cu atitudinea și determinarea lui cu siguranță Dinamo nu are pe poziția de acum”, a declarat Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

”Amzăr e omul la care să se uite coechipierii și fanii? Acel lider pe care-l caută Dinamo? Amzăr? oate să fie simbolul sacrificiului? Poate să fie simbolul sacrificiului?”, a replicat Horia Ivanovici. Florentin Petre a răspuns fără să stea pe gânduri și e convins că din punct de vedere al determinării, fundașul dinamovist e de dat exemplu pentru toată lumea.

”Din punct de vedere al determinării și atitudinii lui, e un jucător foarte important și util. Dacă joacă cum joacă, ar trebui luat ca exemplu. Cum îl văd? Cum mă vedeam pe mine la Dinamo.

Să nu crezi că eu am fost, am fost un lider de vestiar prin felul cum jucam, cum mă antrenam, prin determinare. Coechipierii lui ar trebui să se uite mult mai atent la felul cum el joacă.

Orice jucător care pune suflet pentru mine este un jucător foarte important, jucător pe care îl admir și îl respect", a declarat Florentin Petre în direct la FANATIK SUPERLIGA.

