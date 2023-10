Florentin Petre, convins de calificarea României la Euro: ”Fără probleme”

Ultima oară, mergeam la EURO în 2016, când eram eliminați rușinos, cu doar un punct, dintr-o grupă cu Franța, Albania și Elveția.

Florentin Petre, convins de calificarea României la Euro 2024

Florentin Petre și este de părere că, având în vedere că echipa este pe primul loc în grupa de calificare la EURO, lucrurile stau bine pentru noi.

”Eu cred, am spus de când am văzut grupa, că ne vom califica fără probleme. Atât timp cât sunt pe primul loc, atât timp cât sunt în obiectiv, noi vorbim mult, îi analizăm, îi descoasem, așa e normal, dar sunt pe primul loc.

Asta mă încântă și îmi dă speranță că la anul vom fi la EURO și ne vom bucura de România și de rezultatele pe care le dorim a fi bune acolo”, a spus Florentin Petre, la FANATIK SUPERLIGA.

Dragomir a explicat victoria cu Andorra

, fiind de părere că toată lumea a dat încredere jucătorilor, care și-au dorit să demonstreze că sunt buni.

Fostul șef al LPF spune că și-a dat seama, la acest meci, că avem o națională care joacă bine sub presiune și crede că fotbaliștii pot face lucruri bune, deși atunci când avem în față echipe puternice suntem ”legați de picioare”.

“Domne, pentru prima dată, echipa națională a fost injectată, inclusiv de marii foști fotbaliști ai țării. De ziariști, plus de public. Plus rețelele de socializare, au fost foarte încărcați. Mi-am dat seama că echipa națională poate să joace sub presiune.

Chiar dacă au jucat cu o echipă slabă. Asta dovedește că noi avem potențial, doar că am greșit acum. Pe noi a trebuit să vină o echipă să ne incite. Să joace pe forță cu noi ca să putem să răspundem și noi cu aceeași monedă.

Dacă nu jucau așa nu luau 4, dacă jucau elegant… ne-au enevat. Fii atent aici. Antrenori enervați, conducători enervați, jucători enervați. Prea multe critici au venit asupra lor. Și uite că au ieșit. Toate că încă odată, una e una și alta e alta.

Când jucăm cu echipe puternice parcă suntem legați de picioare. Sau noi nu putem juca vara bine. Nu putem juca. Eu știam la federație cu Mircea Sandu chestia asta. În septembrie când e căldura mare noi nu jucăm.

Pui meciuri mai slabe. Vii cu ceva care să fie acceptabil. Ianis mi-a plăcut aseară. A fost de departe cel mai bun. Acolo e locul lui, în spatele vârfurilor. Chiar dacă nu ai mai fost așa de multe ocazii, a jucat foarte bine cu Alibec“, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru FANATIK.

