Flora Tallinn – Farul, în turul 3 preliminar al Conference League. Simplă formalitate?

Meciul Flora Tallinn – Farul are loc miercuri, 16 august, cu începere de la ora 19:00, în cadrul manșei secunde a turului 3 preliminar din Conference League. Dobrogenii merg în capitala Estoniei la adăpostului unui succes conistent în prima manșă, la Ovidiu, unde au marcat de trei ori fără a primi vreun gol. În cazul unei eventuale calificări, Farul va juca în play-off cu învinsa partidei din turul 3 preliminar al Europa League dintre Qarabag și HJK Helsinki, în tur, în Azerbaidjan, 2-1 pentru gazde.

Unde se joacă meciul Flora Tallinn – Farul, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Conference League

Întâlnirea Flora Tallinn – Farul se dispută miercuri, 16 august, de la ora 19:00, pe stadionul „Lillekula” din capitala Estoniei. Este cel mai mare stadion din această țară, cu o capacitate de 14.500 de locuri și unde, în afara „alb-verzilor” de la Flora, își mai joacă meciurile a doua echipă ca renume din Tallinn – Levadia, dar și echipa națională a Estoniei.

Este o arenă modernă, dată în folosință în anul 2001 și mărită ca și capacitate în 2016, de la 10.00o de locuri la 14.600, deoarece în 2018 pe acest stadion a avut loc Supercupa Europei dintre Real Madrid și Atletico Madrid, câștigată de ultima după prelungiri cu 4-2. În general, în jur de 6-7.000 este maximul de spectatori la meciurile de acasă ale Florei, atunci când este vorba de partide importante din campionat sau din Europa.

Cine transmite la TV partida Flora Tallinn – Farul

Partida Flora Tallinn – Farul se joacă miercuri, 16 august, de la ora 19:00, pe pe stadionul „Lillekula” din capitala Estoniei, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Conference League. Ea va fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar o mai puteți urmări și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Tallinn, miercuri, 16 august, va fi o vreme nu prea prietenoasă cu fotbalul. Pentru că vom avea un cer mai mult acoperit cam pe tot parcursul zilei și cu reprize de ploaie în mai mutle rânduri, cu șanse mari ca aceasta să fie prezentă la ora partidei. Vor fi în jur de 25 de grade. Arbitrul partidei este bosniacul Luka Bilbija, 34 ani.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Flora Tallinn – Farul

Farul de la Tallinn nu va mai semăna nicidecum cu Farul din partida tur, de la Ovidiu. Asta pentru că din echipa care s-a impus cu 3-0 în primul meci vor lipsi doi oameni foarte importanți, ambii plecați de la echipă. Gică Hagi nu are foarte multe variante pentru a încerca să nu se resimtă prea mult aceste pierderi cu adevărat grele și care acum, la adăpostul avansului consistent probabil că nu xe vor vedea, dar în play-off cu siguranță.

Golgeterul echipei, omul cheie din atac, la noua sa echipă, unde va avea un salariu la care nu ar fi visat niciodată, 800.000 de euro pentru 8 luni de contract. Al doilea mare absent este puștiul fenomen de 17 ani, pe patru sezoane, pentru suma de 800.000 de euro, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Cote la pariuri la jocul Flora Tallinn – Farul

Farul și-a vândut cei mai buni jucători pentru a-și echilibra bugetul, dar pentru casele de pariuri campioana României rămâne principala favorită la victorie și în acest meci retur. Cota la succes a „marinarilor” este de 2,30, în timp ce gazdele ajung la 3,20. Șansă dublă „X2” are cotă 1,40, iar șansă dublă „1X” ajunge la 1,55. Gol marcat Farul are cotă 1,35, gol al Florei are cotă 1,50.

În tur, la Ovidiu, estonienii au rezistat fără probleme prea multe în prima repriză și se părea că vor face acest lucru și în a doua parte, dar a venit fulger, în minutul 48, golul lui Alibec. Totuși, desprinderea Farului a venit târziu, în minutul 80 prin Budescu, iar Queiros a parafat în minutul 90+5 o victorie cu 3-0, de neînchipuit la finele primei părți.