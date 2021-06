Florin Cîțu, despre congresul PNL și viziunea sa: “Proprietatea privată e sfântă și antreprenorul este un erou”

al partidului sunt Florin Cîțu și Ludovic Orban.

ADVERTISEMENT

spunând că în opinia sa Florin Cîțu ar fi o soluție mai bună decât Ludovic Orban.

Cîțu, despre viziunea sa în contextul congresului PNL: “Proprietatea privată e sfântă și antreprenorul este un erou”

Cosmin Prelipceanu: “De ce are nevoie PNL de un suflu nou?”

Florin Cîțu: “România se schimbă și toată clasa politică trece prin transformare, este și rândul PNL-ului să facă asta, să mergem spre o viziune nouă, europeană. PNL este cel mai longeviv partid din România iar liberalismul este ceea ce a salvat România din criză.

Am ieșit cu fruntea sus din pandemie pentru că am aplicat principii liberale, dar liberalismul trebuie aplicat ca să ne asigurăm pentru o perioadă de opt ani de guvernare.

ADVERTISEMENT

PNL conduce această coaliție de guvernare, eu cred că poate mai mult, cred că are oameni care doresc să facă mai mult, mândri că sunt membri ai partidului în orice moment.

Eu nu voi face compromisuri niciodată și deja mă știți foarte bine, am fost cel mai atacat om de către PSD, niciodată nu am cedat un centimetru în fața PSD. Am trăit toată viața după principii liberale, așa am făcut și așa voi face mereu.”

Cosmin Prelipceanu: “Mai precis ce ar trebui să se întâmple?”

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu: “Cel mai important este ca PNL să poată implementa reformele despre care tot vorbim, dar pentru asta avem nevoie să fim la guvernare opt ani de zile.

Eu pot pregăti situația, să aranjez terenul pentru următorii opt ani, dar avem nevoie de o guvernare liberală în următorii opt ani. Antreprenorul este un erou, proprietatea privată este sfântă, acesta este liberalismul în care credem noi.”

Cosmin Prelipceanu: “Ați făcut o contabilizare cine vă susține și cine nu?”

Florin Cîțu: “Vom vedea situația atunci când vom depune moțiunile. Acum există un contracandidat la domnul Ludovic Orban, această competiție este deja tranșată din punctul meu de vedere.

ADVERTISEMENT

Nu mai trebuie să demonstrez, am făcut-o ca Ministru al Finanțelor, această guvernare este un succes, o spun toate cifrele.

Noi trebuie să demonstrăm că cu o România liberală să ardem acele etape și să ne apropiem de mijlocul Uniunii Europene, de exemplu la nivelul PIB-ului per capita. Liberalismul este singura soluție să combatem sărăcia.”

Cosmin Prelipceanu: “Care sunt nemulțumirile dumneavoastră față de Ludovic Orban?”

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu: “Nu este adevărat, dar eu zic că se poate mai bine. Faptul că vreau să preiau această responsabilitate arată că eu cred că pot merge și mai bine. Au mers bine, dar de fiecare dată se poate și mai bine. Eu cred că sunt omul care poate să ducă PNL în următoarea etapă.”

Cosmin Prelipceanu: “Dacă pierdeți competiția îi veți cere lui Ludovic Orban să plece din funcția din Camera Deputaților și invers, el să vă solicite să plecați din funcția de prim-ministru dacă pierdeți?”

Florin Cîțu: “Este o competiție în interiorul PNL, din care vom ieși mai puternici. Funcțiile în stat nu au nicio legătură cu această competiție. Singurii care vor să pice ori guvernul sau să pice președintele Camerei Deputaților sunt dușmanii noștri și nu le vom da satisfacție.”