Florin Cîțu, totul despre arestarea din SUA: „Nu am vorbit înainte cu președintele despre acest eveniment. Orban avea hârtia, deci știa. Nu îmi dau demisia”

Am avut mai multe propuneri pentru rectificarea bigetară. Le-am pus la un loc și ducea la un deficit de 7,3, nu am fost de acord.

Am văzut că a rămas în spațiul public greșeala făcută acum aproape 21 de ani în Statele Unite. În România, în legislație, nu se face o asemenea cerere, avem acces la informații. Nu am adus în discuție acest eveniment domnului președinte. În ceea ce îl privește pe domnul Orban, un coleg mi-a spus că i-a arătat o hîrtie și a zis că o are, deci presupun că știa. Am discutat cu domnul președinte, aceasta nu este o situație penală. Sunt legislații diferite, am discutat. Nu m-am gândit să-mi dau demisia, avem o guvernare pe care trebuie să le ducem la capăt. Niciodată nu trebuie amestecate alcoolul și condusul, mi-am învățat lecția, poate că e nevoie și în România să ne uităm la legislație. Această toleranță zero ar putea fi implementată și în România. Este un moment la care nu te uiți vrei să ți-l aduci aminte. Esteo situație prin care nu am vrut să mai trec niciodată. Era sâmbătă, fuseze ziua colegului de cameră, am băut îndeajuns încât să depășesc limita egală. Cred că bere am consumat. Nu pot să duc 7-8 beri, dar am băut ca să depășesc limita legală. Am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice. Am stat până la finalul procedurilor pentru statul Iowa, este o întreagă procedură. Nu au fost 48 de ore, dar am plătit tot ce a fost nevoie, am respectat toată legislația. Am fost nevoit să-mi vând mașina și m-am și împrumutat