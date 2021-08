Florin Cîțu, pus la zid după un mesaj de încurajare pentru Larisa Iordache: „Nu sunteți în stare de nimic”

La scurt timp după ce și-a anunțat – forțată de accidentarea la gleznă – , Larisa Iordache a ținut să le mulțumească antrenorilor și tuturor celor care i-au fost alături în aventura de la Tokyo. Printre sutele de mesaje care au curs aproape instantaneu, cel semnat de Florin Cîțu a „reușit”, surprinzător sau nu, să stârnească un scandal în toată regula pe pagina oficială de Facebook a gimnastei noastre.

„Fii puternică! Suntem alături de tine”, i-a transmis premierul și a fost suficient ca internauții să se lanseze într-o adevărată tiradă. Dacă unii l-au acuzat de „falsitate” și au catalogat acest gest drept un „exercițiu de imaginație”, alții au ținut să-i atragă atenția că simpla „susținere morală” nu este suficientă pentru un sportiv.

Val de reacții negative după mesajul transmis de Florin Cîțu Larisei Iordache

„Cum anume îi susțineți? Poate doar moral, dar nici așa, că în rest nu sunteți în stare de nimic”, „Câtă falsitate !!! Dacă te durea de sportivi , primeau și federațiilor bani mai mulți , MTS – ul , M. Educației , pentru cluburile școlare, construiați baze sportive pentru sportul de masă” sau „Ar fi bine dacă ați fi alături de ea așa cum sunteți alături de cei cu pensii speciale”, sunt doar câteva dintre reacțiile la comentariul lui Florin Cîțu.

Inevitabil, discuția a ajuns la problemele cu care se confruntă Larisa Iordache și toți ceilalți gimnaști români care își doresc să-i calce pe urme, în absența condițiilor necesare pentru a face performanță la cel mai înalt nivel.

„Din gură, toți politicienii sunt alături de români” „Când revine in țară și dă de nivelul de trai ce l-ai adus tu țării, uită imediat Olimpiada” sau „Am ajuns atât de jos.. FRG nu are medic propriu, nu are coregraf, nu are psiholog, nu are nimic”, au mai scris internauții, vizibil iritați de mesajul premierului.

Larisa Iordache: „Drumul meu este împietrit”

„Nu vom înțelege niciodată de ce drumul pe care ni-l alegem este atât de dur cu noi în unele momente când ai nevoie să te lase să mergi liniștit spre ce vrei tu să faci.

Am încercat și am sperat până în ultima clipă pentru această finala olimpică. Din păcate, iar, drumul meu este împietrit… durerea asta de la gleznă pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om.

Am vrut să o fac pentru mine. Pentru mine si pentru ființa care m-a împins pe drumul acesta, care din păcate nu mai este lângă mine și nu mai pot obține un cuvânt de încurajare de la ea…

Însă știu că am iubirea necondiționată a familiei mele. Vă iubesc! Este greu, greu… pentru că de data asta chiar am crezut ca o să fie bine totul. Însă drumul nu se oprește aici cu această șansa nefructificată.

Momentan pun puțină pauză și o iau de la capăt când o să fiu pregătită să reiau totul din punct de vedere psihic cât si fizic. Antrenorilor mei vreau să le spun ca îi iubesc pentru ca indiferent de situație ei au crezut în mine și în tot ceea ce am făcut.

Și pentru că au pornit cu mine pe drumul acesta chiar când nu aveam pe nimeni lângă noi. Și vă apreciez pe voi, pe cei ce au sperat și m-au încurajat”, , pe contul său de Facebook, la scurt timp după retragerea din finala probei de bârnă.