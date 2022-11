Florin Dragomir, cuțitul de aur eliminat de la Chefi la cuțite, are o fetiță superbă. Cum arată micuța

Bucătarul în vârstă de 30 de ani, de curând din emisiunea culinară de la Antena 1, are o fetiță superbă. Cum arată micuța fostului participant, care a venit pe lume pe data de 15 septembrie 2022.

Florin Dragomir, cuțitul de aur de la Chefi la cuțite, un tată mândru. Fostul concurent are o fetiță drăgălașă

Florin Dragomir de la Chefi la cuțite este un tată mândru. Concurentul care a primit cuțitul de aur din partea lui Florin Dumitrescu în audițiile pe nevăzute este căsătorit din toamna acestui an și are un bebeluș.

Fostul participant de la Antena 1 are o fetiță pe nume Antonia Ștefania Teodora, care acum are 8 luni. Micuța este foarte drăgălașă și superbă și i-a cucerit iremediabil pe cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare pe tatăl său.

Copila are propria pagină personală de Instagram, acolo unde oamenii pot observa că bebelușul are ochii albaștri și are trăsături de la ambii părinți. Fiica lui Florin Dragomir de la este un copil adorabil.

Mama sa o îmbracă în haine și obiecte vestimentare colorate, vesele și majoritatea de firmă. Antonia poartă foarte multe lucruri de la branduri de renume. Micuța este foarte fotogenică și are un chip luminos.

Florin Dragomir, mesaj după eliminarea de la Chefi la cuțite, detalii despre viața personală

Florin Dragomir lucrează în gastronomie încă de la vârsta de 16 ani. Are o experiență de 14 ani în bucătărie, însă acest lucru nu i-a mai fost de folos în ultima ediție de la Chefi la cuțite când a fost eliminat.

Bucătarul a postat un mesaj pe social media, unde i-a mulțumit lui chef Florin Dumitrescu, din echipa căruia a făcut parte. Fostul participant de la Antena 1 este fericit că a reușit să ajungă până în această etapă în show.

„Asta a fost. Mă bucur că am reușit să ajung până în battle 14, cifră ce nu am să o uit niciodată. 14 este ziua în care am fost difuzat pentru prima oară când am obținut cuțitul de aur, dar și ziua în care m-am născut.

Vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea și încurajarea. Am câștigat! Da, în urma participării mele la Chefi la cuțite am câștigat atât de multe.

De la prieteni, schimb de experiențe și lecții de viață până la faptul că am ajuns să fac parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu, un vis de mult dorit”, a scris Florin Dragomir pe .