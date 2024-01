Florin Manea, afacere de milioane cu Gigi Becali. „S-ar putea să ne ciocnim”. Pe cine vrea să ducă la Juventus

Florin Manea a intermediat unul dintre transferurile iernii în fotbalul mondial. Românul l-a dus pe , englezii plătind 26 de milioane de euro celor de la Genoa, iar suma totală poate ajunge la 30 de milioane de euro.

Florin Manea, afacere de milioane cu Gigi Becali. „S-ar putea să ne ciocnim”

Impresarul a declarat la FANATIK SUPERLIGA că reprezintă şi un junior de la FCSB şi ar putea să apară nişte ciocniri cu Gigi Becali, în condiţiile în care la vârsta de 16 ani ar putea să îl ducă la Juventus:

ADVERTISEMENT

“Nu am lucrat cu Gigi Becali. Dar s-ar putea să ne ciocnim în curând. Am un copil foarte bun la el şi se apropie de 16 ani. Iar eu la 16 ani pot să îl iau la grilă (n.r. grila de formare).

E vorba de Tudor Suciu. Îl vor multe echipe (n.r. inclusiv Juventus). El joacă fundaş central, exact ca Radu. Este de picior stâng. Este mai tehnic ca Radu, dar îi lipseşte răutatea lui Radu.

ADVERTISEMENT

“Ne întâlnim cu Gigi Becali şi nu am nicio problemă să îl las la FCSB, să îi facă un contract”

El e ardelean, dar creşte. Rupe sala, face exact şi lucrurile pe care le făcea Radu Drăguşin. La 16 ani poţi să îl duci la orice club. Îl urmăresc mai multe echipe, dar am vorbit cu nea Vali Argăseală.

Şi vom găsi o soluţie. Ne întâlnim cu Gigi Becali şi nu am nicio problemă să îl las la FCSB, să îi facă un contract, dar să îi pună şi nişte clauze prin care să poată pleca în străinătate”, a spus Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Drăguşin când a ajuns la Juventus: “Eu în primul rând ca să fiu fericit trebuie să rămân aici an de an la echipa mare”

în Italia şi pe Radu Drăguşin. Deşi a ajuns la Juventus, fundaşul i-a transmis lui Manea că trebuie să muncească astfel încât să rămână an de an sus:

“Nu râdea! ‘Radu, râzi și tu puțin că te-a luat Juventus’. ‘Florine, ăștia în fiecare an aduc cei mai buni jucători din lume. Eu în primul rând ca să fiu fericit trebuie să rămân aici an de an la echipa mare.

ADVERTISEMENT

Da, e frumos că m-au luat, dar eu trebuie să rămân’. Și i-am zis: ‘Cu mentalitatea asta n-ai cum să nu ajungi fotbalist’. Zâmbea așa, dar…’Trebuie să mă concentrez că am treabă multă aici’.

A fost luat ca a treia opțiune. Era pe post titularul echipei naționale a Italiei și mai era unul. Trei ani la rând a câștigat titlul de cel mai bun junior din toată academia lui Juventus. Eu i-am spus că dacă vrea să ajungă acolo unde și-a propus faptul că a câștigat e un lucru normal”.

Florin Manea, afacere de milioane cu Gigi Becali