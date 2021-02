Florin Prunea îl desființează pe Marius Nicolae, directorul sportiv al lui Dinamo: „La Pitești fura jambiere!”. Exclusiv

Florin Prunea a lansat un atac dur la adresa lui Marius Nicolae, directorul sportiv al lui Dinamo, pe care îl acuză că fura jambiere la Pitești.

Marius Nicolae este director sportiv al lui Dinamo din data de 15 ianuarie 2021 și a mai trecut pe la FC Argeș, Universitatea Cluj și Petrolul, dar a fost team manager și în China, la Guangzhou FC.

Florin Prunea a criticat ultimele transferuri ale lui Marius Nicolae în exclusivitate pentru FANATIK, despre care are o părere foarte proastă și nu înțelege cum a putut ajunge la Dinamo.

Florin Prunea îl atacă pe Marius Nicolae: „L-au prins când fura din vestiar! Nu știu cum a ajuns la Dinamo!”

Florin Prunea îl contestă pe noul director sportiv al lui Dinamo, care este atacat din toate părțile, însă Marius Nicolae nu pare prea afectat de reacțiile negative la adresa lui, așa cum a declarat-o într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul manager general al lui Dinamo, Florin Prunea, a declarat că îl cunoaște de foarte mulți ani pe Marius Nicolae, despre care însă are o părere extrem de proastă: „Proastă. Foarte proastă! (n.r. Ce părere are despre Marius Nicolae) Îl cunosc de foarte mult timp! Eu doar spun că am vorbit la vremea respectivă când era la Pitești cu Penescu. Și Penescu îmi spunea că l-a dat afară că va fura jambiere din vestiar!”, a spus Florin Prunea în exclusivitate pentru FANATIK.

Ba, mai mult, Florin Prunea a oferit și mai multe detalii legate de felul în care a fost prins Marius Nicolae, chiar în momentul în care sustrăgea seturi de jampieri din vestiar la FC Argeș: „Dispăreau seturile de jambiere și nu știau ce se întâmplă! Până i-au întins o capcană și l-au prins când fura din vestiar! Nu știu cum a ajuns la Dinamo! Sincer! Nu știu! Nu știu!”, a șocat Prunea.

Fostul portar al lui Dinamo critică transferul lui Gudmund Kongshavn și îl laudă pe Eșanu: „Nu am înțeles transferul ăsta!”

Portarul de 30 de ani al lui Dinamo, Gudmund Kongshavn, are niște cifre horror și a fost adus de către Marius Nicolae. Florin Prunea a criticat acest transfer și crede cu tărie că Eșanu trebuie să apere în continuare: „Sincer nu am înțeles transferul ăsta! Nu l-am înțeles deloc! De ce are Dinamo nevoie în momentul de față de un portar străin de 30 de ani? Mai ales că îl are pe Eșanu! Eu cred că trebuia să aducă un portar tânăr sau un pic mai tânăr măcar și care să îi facă totuși concurență lui Eșanu”, a mai spus dezamăgit Prunea.

Fostul mare jucător al lui Dinamo îl apreciază foarte mult pe Mihai Eșanu, despre care consideră că a fost unul dintre cei mai buni împotriva FCSB-ului, mai ales că îl cunoaște foarte bine: „Cred că trebuie să i se dea credit copilului ăsta și să fie susținut de toată lumea, nu să aducă alt portar. A apărat foarte bine cu Steaua. Mai are mult de muncă și trebuie să fie serios și repet, cred că trebuie susținut de toată lumea”.

Fostul oficial al lui Dinamo și-a adus aminte cu plăcere de Eșanu, care a revenit după o accidentare extrem de gravă, iar acum este titular de drept în echipa lui Jerry Gane: „Și când eram eu acolo, după o accidentare urâtă a revenit incredibil. E un portar cu o voință extraordinară și a demonstrat că merită să fie la Dinamo”, a declarat Florin Prunea în exclusivitate pentru FANATIK.

