Florin Răducioiu, înspăimântat după moartea lui Gianluca Vialli: „Nu știam ce medicamente luam în Italia!”

Fostul internațional român a recunoscut că nu știa ce medicamente primește în perioada pe care a petrecut-o în Italia.

Florin Răducioiu, înspăimântat după moartea lui Gianluca Vialli

după moartea lui Gianluca Vialli, iar declarațiile lui Dino Baggio l-au pus pe gânduri, mai ales că nu știe exact ce medicamente primea în perioada în care a activat în Italia:

„Recunosc, şi eu am… luat, da. De altel, sunt sincer, o să-l chem şi eu pe medicul de la Brescia pentru că şi eu am luat. O să am o convorbire cu el mâine (n.r. miercuri) să ştiu ce medicamente am luat la Milan, Brescia, Verona.

A făcut o declaraţie foarte puternică Dino Baggio în care a spus că dopingul a fost întotdeauna şi că ne-am dopat.

(n.r. dacă ştia ce medicamente i se administrau) Nu ştiam. Mi se spunea tot timpul de glucoză. Era vorba de flamuri, le numeau ei, acest lichid roz, pe care le făceam cu o zi înainte de meci, seara în hotel. Îmi aduc aminte”.

„La Milan luam alte lucruri, pastile. Le luam pentru că… le luam. Mă pune şi pe mine pe gânduri. Am mai spus-o şi după moartea lui Gianluca Vialli, era şi Gică Popescu aici.

Trebuie să ne întrebăm de ce apar aceste morţi premature, la o vârstă oarecum tânără”, a declarat Florin Răducioiu, la .

„Ar trebui să investigăm substanțele pe care le-am luat în acea perioadă!”

despre substanțele pe care fotbaliștii italieni le luau, fiind de părere că din cauza acestora mai mulți foști jucători au avut probleme grave de sănătate:

„Ar trebui să investigăm substanțele pe care le-am luat în acea perioadă. Dopajul a existat mereu.

Trebuie să înțelegem dacă suplimentele folosite atunci au ajuns să afecteze jucătorii. Și mie mi-e frică, li se întâmplă prea multor jucători să aibă probleme”.

„Trebuie să ne întoarcem la ceea ce am luat, să investigăm substanțele consumate în acea perioadă. În anii mei (n.r. – anii ’90) exista dopingul. Trebuie să ne dăm seama dacă ce am luat atunci a rămas în organism”, a spus Dino Baggio.