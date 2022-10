Florin Răduță, câștigătorul X Factor 2015, clipe înfiorătoare. Ce a făcut după ce a fost diagnosticat cu tumoare la stomac

Florin Răduță (28 de ani), câștigătorul X Factor 2015, a traversat momente grele după ce a fost diagnosticat cu tumoare la stomac. Artistul a reușit să învingă boala.

Ce a făcut Florin Răduță, câștigătorul X Factor 2015, după ce a fost diagnosticat cu tumoare la stomac

Fostul concurent de la X Factor a avut probleme grave de sănătate. , motiv pentru care cântărețul a fost absent din mediul online o perioadă. În plus, tânărul a suferit un preinfarct în urmă cu un an și jumătate.

Florin Răduță a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, iar situația a fost greu de gestionat fizic și psihic. Câștigătorul sezonului 5 X Factor a fost nevoit să se detașeze de orice, inclusiv de muzică.

“A fost o perioadă foarte grea din viața mea, a fost extraordinar de greu să mă gestionez psihic și emoțional.

Am fost diagnosticat cu o tumoră la stomac, iar acum un an și jumătate am făcut și un preinfarct.

A fost destul de complicat și am fost nevoit să mă detașez de absolut orice. Inclusiv de muzică. Stresul și presiunea și-au spus cuvântul în ultimii ani.”, a declarat Florin Răduță la .

În tot acest timp, fostul concurent a avut alături familia și prietenii. Tânărul a fost nevoit să se detașeze de orice și să se ocupe de problemele grave de sănătate care nu i-au dat liniște.

Florin Răduță s-a concentrat mai mult pe el în această perioadă și spune că divinitatea a jucat un rol foarte important.

Cum a reușit Florin Răduță să scape de tumoare

După ce a aflat diagnosticul crunt, cântărețul s-a temut de ce era mai rău. Florin Răduță știa că șansele de supraviețuire sunt mici, dar a mers mai departe și a urmat terapie și hipnoză.

Tânărul a avut un stil de viață sănătos, iar atunci când a mers la controlul medical a avut parte de o mare surpriză. În doar trei luni, dispăruse.

“Știam că, fiind un diagnostic atât de grav, șansele sunt mici. Am aflat acum doi ani, prin luna mai, au urmat trei luni de zile în care am urmat atât terapie cât și hipnoză.

Am avut un stil de viață sănătos iar tumora s-a absorbit în trei luni de zile. Și când am fost la următoarea endoscopie, doctorul a spus că nu mai există nici ulcer și nici urmă de tumoră. Ca și cum este totul nou.”, a adăugat el.

La un moment dat, cântărețul a spus că nu știe de ce s-a îmbolnăvit. Totul a început după ce a acuzat dureri și arsuri la stomac. Cu toate că s-a temut pentru viața lui, Florin Răduță nu și-a pierdut niciodată speranța.

Acum, după ce s-a vindecat, Florin Răduță a revenit în muzică.