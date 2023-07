Florin Tănase, după ce Fanatik a anunțat că l-a ofertat Gigi Becali: „M-am gândit”

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Gigi Becali l-a ofertat pe Florin Tănase în clipa în care fotbalistul a rămas liber de contract, după despărțirea de Al Jazira. ”Tase” fusese transferat la Al Jazira sezonul trecut de la FCSB, pentru 3 milioane de euro, iar acolo a jucat 24 de meciuri, reușind totodată 6 goluri și 3 pase decisive.

Florin Tănase, după ce Fanatik a anunțat că l-a ofertat Gigi Becali

, chiar dacă era plecat la arabi. ”Vorbesc mereu cu Tănase, când dă gol, mă sună, când dă pase de gol, mă sună. Mi-a zis că stă doi ani pe acolo să facă bani și se întoarce înapoi. Avându-l pe Tănase, jocul era mai elaborat, era un dirijor bun care dirija orchestra. Acum e degringoladă!”, explica Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Acum, potrivit , Florin Tănase a vorbit despre această ofertă făcută de Becali și despre alte oferte din străinătate. Așa cum era de așteptat, Tănase va refuza momentan oferta celor de la FCSB, deși pare decis să se întoarcă înapoi la Gigi Becali spre final de carieră. Asta, în condițiile în care între Florin Tănase și Gigi Becali există o relație specială.

. Sunt în discuţii cu câteva cluburi din străinătate şi o să văd ce decizie o să iau. Da, normal, că m-am gândit (n.r. de o revenire la FCSB), ţinând cont şi de relaţia mea cu nea Gigi şi de faptul că ţin cu această echipă de mic. Normal că mă gândesc. Dar au apărut aceste oportunităţi din străinătate şi va fi greu ca să revin”, a declarat Tănase pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Ulterior, fostul fotbalist al celor de la FCSB a menționat că prioritate pentru el e un transfer în străinătate, însă va reveni la final de carieră la București. ”Da, da! Cu siguranţă, dacă se va ivi posibilitatea, voi reveni la FCSB”, a completat Tănase. Așadar, momentan, cei de la FCSB ar trebui să se mulțumească cu alte transferuri, pentru că Tănase pare de neatins.

Potrivit As.ro, Trabzonspor ar fi una dintre echipele care insistă pentru Florin Tănase, în condițiile în care ocupanta locului 6 din Turcia are bugetul necesar pentru a atrage jucători de calibrul lui Tănase. Cotat la 3.5 milioane de euro, Tănase reușise ultima oară, înainte să plece de la FCSB, 20 de goluri într-un sezon.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, inclusiv Gigi Becali s-a recunoscut învins momentan și nu pare convins că se poate lupta momentan cu echipe precum Trabzonspor, când vine vorba de o licitație. ”Nu pot să-l aduc pe Tănase la FCSB, are altă ofertă”, a recunoscut Gigi Becali pentru Antena Sport, atunci când a fost întrebat în ce stadiu e transferul lui Tănase.

Statistic vorbind, în 223 de partide jucate în toate competițiile pentru FCSB, Florin Tănase a reușit să înscrie nu 83 de goluri, oferind și 41 de pase decisive, așadar cifre impresionante pentru unul dintre cei mai apreciați de la FCSB în era Gigi Becali. Totodată, Florin Tănase are și 17 prezențe pentru naționala mare a României, pentru care a marcat de 2 ori.

Concluzia a tras-o tot Gigi Becali, într-o intervenție la Orange Sport: ”El a rămas liber de contract. Mi-a spus că dacă rămâne liber, vrea să vină la noi. Am vorbit de atunci cu el și mi-a spus că are o ofertă de 3 milioane de euro pe an din Turcia și că are o ofertă de 3,4 milioane de euro în Arabia Saudită. Eu i-am spus că mi-a promis, dar să se ducă acolo, să-și facă banii. L-am îndrumat să se ducă mai bine acolo unde ia bani mai mulți”.

ADVERTISEMENT