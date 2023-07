Gigi Becali nu știe dacă Florin Tănase vine la FCSB: „Să se ducă unde ia bani mai mulți!”

FANATIK a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Al Jazira și că, pe lângă oferta de la FCSB, acesta are oferte din Turcia, de la Konyaspor și de la o echipă din Arabia Saudită.

Gigi Becali nu știe dacă Florin Tănase vine la FCSB

Gigi Becali nu știe dacă , explicând că l-a încurajat pe acesta să meargă în Arabia Saudită sau în Turcia, unde ar câștiga salarii colosale, mult peste ce ar putea primi la vicecampioana României.

„Chiricheș ia aproape 500.000 de euro pe an, lui Coman i-am mărit salariul, lui Băluță i-am dat mulți bani. S-a mărit nivelul salarial, dar nu cu mult. Să spun că s-a mărit cam cu 500.000 de euro pe an, nu mai mult!

El a rămas liber de contract. Mi-a spus că dacă rămâne liber, vrea să vină la noi. Am vorbit de atunci cu el și mi-a spus că are o ofertă de 3 milioane de euro pe an din Turcia și că are o ofertă de 3,4 milioane de euro în Arabia Saudită.

Eu i-am spus că mi-a promis, dar să se ducă acolo, să-și facă banii. L-am îndrumat să se ducă mai bine acolo unde ia bani mai mulți”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

Gigi Becali, nemulțumit de primul meci european al sezonului

după victoria obținută de FCSB în duelul din deplasare cu CSKA 1948 Sofia, scor 1-0, din turul doi preliminar Conference League, certându-și jucătorii:

„Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat, o fi de la căldură, a fost atmosfera urâtă. Bulgarii nu știu să dea gol, puteam să le lăsăm și mingea că nu dădeau gol. Dar dacă jucăm așa cu danezii, ne spulberă.

Jucătorii intră într-o suficiență, se dau șmecheri fotbaliști, asta am văzut la Tavi, că a început cu circul pe teren. Eu vreau fotbal bărbătesc, e nevoie să joace Djokovic mereu să stăm liniștiți”.

„Nu mi-a plăcut nimic. Doar Dawa! Nu spun de Coman, el a jucat bine, a dat gol. Dar Dawa a început să ne dea încredere. În dreapta… Ovidiu Popescu dormea pe-acolo, trebuia să fie schimbat în prima repriză.

Nu mai înțeleg nimic din fotbal. Nu aveam emoții, dar nu se poate așa ceva… n-avem valoare! O echipă serioasă dă 2-3 goluri, nu joacă măgărușul”, a mai spus Gigi Becali.