Florin Zamfirescu a dezvăluit motivul pentru care nu s-a căsătorit cu Daciana Toma până acum: “Mi-e rușine”

Florin Zamfirescu (74 de ani) și partenera sa de viață, Daciana Toma, nu s-au căsătorit până acum. Actorul a explicat care este motivul, dar și cum se înțelege cu femeia care îi este alături de un deceniu.

și partenera sa sunt împreună de ani buni, iar diferența de vârstă dintre ei este de 20 de ani. Cei doi se înțeleg foarte bine, iar Florin Zamfirescu are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei de viață.

Daiana Toma este medic de familie și este vicepreședinte la Societatea Națională a Medicilor de Familie. Cu toate că sunt împreună de mult timp, cei doi nu s-au căsătorit.

Întrebat care este motivul pentru care nu a ajuns în fața altarului cu partenera sa, Florin Zamfirescu a spus că are o vârstă și că nu se simte în largul său să fac o nuntă. În plus, amândoi se înțeleg foarte bine și fiecare are o familie.

“Nu, că mi-e rușine, dom’le. Mă duc acum să mă fac ginere? Conviețuim foarte bine. Fiecare are familia… ”, a declarat Florin Zamfirescu într-un interviu pentru .

Florin Zamfirescu o iubește foarte mult pe partenera sa, de care este mândru. Actorul se consideră un om norocos și spune că nu doar aspectul fizic contează într-o relație. În schimb, sunt alte lucruri mai importante, cum ar fi încrederea și stabilitatea.

“De curând, într-o dimineață, a avut o apariție la TV ca medic și m-a rugat să mă uit. Era atât de frumoasă! Era atât de inteligentă! Dădea sfaturi medicale. Sunt foarte mândru de ea și fericit cu ea.

Dumnezeu a fost bun cu mine. (…) Îți spun din experiență de viață, partenerii nu se apreciază pentru frumusețe. Că la început, da, e frumoasă femeia, e frumos bărbatul.

Dar nu pentru asta se apreciază, ci pentru stabilitate, pentru siguranță, pentru încredere, pentru onestitate. Știi? Pentru stabilitate”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

În trecut, . Prima căsnicie, cu mama fiului său, Vlad, a durat mai puțin și s-a terminat la câteva luni de la nașterea copilului lor. Următoarele două au fost mai lungi, de 12, respectiv 21 de ani. Actorul speră ca relația cu Daciana Toma să dureze și mai mult.