Florinel Coman a dat vina pe gazon după Kosovo – România 0-0: „Groaznic! Mergem în Elveția să jucăm fotbal”

România , în a treia etapă din preliminariile Euro 2024. Terenul le-a dat mari bătăi de cap ambelor echipe, iar Florinel Coman este de părere că .

Florinel Coman s-a plâns de gazon după Kosovo – România 0-0: „Am jucat pe un teren groaznic”

Florinel Coman a fost introdus titular de Edi Iordănescu în partida României cu Kosovo din preliminariile Euro 2024. „Șeptarul” de la FCSB a fost înlocuit în minutul 60 cu Valentin Mihăilă. În cele din urmă, Florinel Coman consideră că rezultatul este unul echitabil.

ADVERTISEMENT

„Sincer, este un bun un punct. Din păcate, am jucat pe un teren groaznic. Mergem acum în Elveția să jucăm fotbal și vom vedea ce iese. Am luat decizia proastă, am șutat cu șiretul, trebuia să-i dau în interior, colțul lung, și nu cred că portarul avea șanse.

A fost un meci de luptă, în care trebuia să jucăm pentru echipă. Terenul a fost un dezavantaj, ținând cont de jucătorii pe care îi avem. Putem rezolva un meci, dar asta este, este un rezultat echitabil”, a declarat Florinel Coman.

ADVERTISEMENT

„Mergem în Elveția cu gândul de a juca fotbal”

România se află pe locul 2 în grupa I, cu 7 puncte după 3 partide. Luni, 19 iunie, de la ora 21:45, naționala lui Edi Iordănescu joacă în deplasare cu liderul Elveția. Florinel Coman este optimist înaintea partidei și consideră că „tricolorii” pot scoate un rezultat pozitiv.

„Mergem în Elveția cu gândul de a juca fotbal, de a ne exprima cum știm noi mai bine. Cred că putem scoate un rezultat pozitiv. Vom analiza echipa lor, vom vedea pe unde trebuie să atacăm. Este clar că au și puncte slabe.

ADVERTISEMENT

Trebuie să analizăm foarte bine și să mergem deciși pe un rezultat pozitiv”, a spus Florinel Coman. Adversara României de la începutul săptămânii viitoare este lider în grupă, cu maximum de puncte după 3 partide.

Edi Iordănescu, mesaj clar pentru „tricolori” înainte de startul partidei cu Kosovo: „Ne-a spus că trebuie să scoatem aceste idei proaste”

A plouat torențial înainte și în timpul partidei dintre România și Kosovo. Astfel, s-a pus problema dacă partida de pe „Fadil Vokrri” ar putea fi amânată. În cele din urmă, oficialii UEFA au luat decizia ca meciul să se desfășoare conform programului.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a mărturisit că nu s-a gândit nicio secundă că meciul nu se va disputa. Edi Iordănescu, selecționerul României, le-a transmis un mesaj „tricolorilor” în acest sens. „Mister ne-a implementat clar ideea de a lupta, că va fi un meci de luptă.

ADVERTISEMENT

Ne-a spus să nu ne gândim nicio secundă că venim aici să nu ne jucăm. Ieri, înainte de antrenament, am avut o ședință și ne-a spus că trebuie să scoatem aceste idei proaste și că trebuie să fim pozitivi, că sigur se va juca”, a încheiat Florinel Coman.