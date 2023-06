Kosovo – România LIVE STREAM ora 21:45, în etapa 3 din preliminariile EURO 2024. Echipele de start

României (4-3-3): Moldovan – Manea, Drăgușin, Burcă, Camora – Băluță, M. Marin, Stanciu (c) – Man, Pușcaș, Coman. Selecționer : Edward Iordănescu. Rezerve : Târnovanu, Aioani – Rațiu, Nedelcearu, Alibec, Cicâldău, Hagi, Mihăilă, Olaru, Screciu, Moruțan, Sorescu

Meciul Kosovo – România are loc vineri, 16 iunie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei a 3-a din grupa I a preliminariilor EURO 2024. România are punctaj maxim după primele două partide, 2-0 în Andorra și 2-1 acasă cu Belarus, dar a și întâlnit cele mai slabe două echipe din grupă. Kosovo a plecat foarte bine, remiză, 1-1, în Israel, după care a produs una dintre surprizele preliminariilor, doar egal, tot 1-1, acasă cu Andorra.

Unde se joacă meciul Kosovo – România

Întâlnirea se dispută vineri, 16 iunie, de la ora 21:45, pe stadionul Fadil Vokkri din Priștina. Este un meci într-adevăr special pentru ”tricolori”, pentru că România face parte din rândul numeros al țărilor care nu au recunoscut statul Kosovo și conform acestei situații nu ar fi putut juca o partidă oficială. Însă faptul că UEFA a acceptat ca federația din Kosovo să fie membră automat duce la disputarea partidei.

Ministerul Afacerilor Externe a ținut să facă o serie de precizări pentru suporterii tricolorilor care doresc să asiste la meciul de la Priștina să nu scandeze sau să afișeze mesaje politice, iar intrarea în țară să nu se facă prin partea de nord, ci pe la granițele cu Serbia sau Macedonia de Nord, întrucât situația în nord este din nou destul de îngrijorătoare.

Cine transmite la TV partida Kosovo – România

Partida Kosovo – România se joacă vineri, 16 iunie, de la ora 21:45, pe stadionul Fadil Vokkri din Priștina, în etapa a 3-a a grupei I a preliminariilor EURO 2024 și va putea fi urmărită pe micile ecrane în direct și în exclusivitate pe postul Antena 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Priștina, vineri, 16 iunie, ”tricolorii” vor avea încă un adversar în plus, unul destul de periculos, vremea instabilă. De joi seară și până la finalul săptămânii vor fi numai zile cu cer acoperit și numeroase ploi, foarte posibil chiar și în timpul meciului, iar temperatura va fi la amiază 16 grade, urmând a scădea spre 11-12 grade, deci deosebit de rece, la ora jocului. Condiții meteo care clar nu avantajează echipa mai tehnică, presupunând că aceasta ar fi a României.

Cine arbitrează confruntarea Kosovo – România din preliminariile EURO 2024

Meciul Kosovo – România, care are loc vineri, 16 iunie, de la ora 21:45, pe stadionul Fadil Vokkri din Priștina, în etapa a 3-a din grupa I a preliminariilor EURO 2024, a primit din partea UEFA pentru a împărți dreptatea pe unul dintre cei mai cunoscuți arbitri, . Acesta este centralul care la semifinala EURO 2020 Anglia – Danemarca a dictat un penalty pentru naționala Albionului la o fază în care înainte de căderea lui Sterling în careu pe teren, în fața acestuia, erau două mingi!

Altfel, pentru fotbalul românesc olandezul a fost cu noroc, pentru că niciodată echipele noastre nu au pierdut. Naționala a făcut 0-0 în Austria în 2012, FCSB învingea Sparta Praga în 2016 cu 2-0 în turul 3 preliminar Champions League și în august 2021 CFR Cluj remiza acasă cu Young Boys Berna, tot în turul 3 preliminar al Champions League.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Kosovo – România

Selecționerul Kosovo este fostul mare jucător al Franței de la CM 1986, mijlocașul Alain Giresse. El ar putea fi lipsit de unul dintre cei mai buni jucători, extrema Edon Zhegrova de la Lille, jucător cotat la 7,5 milioane euro, care a venit nu tocmai complet refăcut la lot după o accidentare suferită în campionat. În schimb au fost convocați în premieră mijlocașul lui CFR Cluj, Ermal Krasniqi, și cel al campionatului, vârful lui Ballkani, Albion Rrahmani.

Edi Iordănescu a plecat spre Priștina cu câteva mari dileme, cauzate de accidentările survenite. Cei mai buni portari, experimentații Florin Niță și Ionuț Radu, sunt out, iar între buturi va trebui să apară și cu Kosovo și cu Elveția unul dintre tinerii Târnovanu, Moldovan sau debutantul Aioani, toți trei neavând împreună cinci selecții. Mai lipsesc cel mai experimentat fundaș central, Vlad Chiricheș, și un om de bază la mijloc, Răzvan Marin.

Cote la pariuri la jocul Kosovo – România

Pentru casele de pariuri meciul Kosovo – România face parte din categoria celor foarte echilibrate, dar, interesant lucru, o cotă ceva mai bună la victorie are echipa lui Alain Giresse, 2,55 față de 2,90 a României. Șansă dublă 1X are cotă 1,45, iar șansă dublă X2 are cotă 1,55. La goluri însă există, totuși puțin ciudat, aceeași cotă pentru gol marcat, 1,40.

Cele două echipe nu s-au mai întâlnit niciodată, naționala Kosovo fiind una dintre cele mai tinere membre ale UEFA. Fotbalul românesc s-a aflat față în față cu cel din Kosovo o singură dată, dar la nivel de club, sezonul trecut în grupele Conference League, acolo unde CFR Cluj a avut adversar pe Ballkani. Și a remizat cu greu la Priștina, scor 1-1, pentru ca apoi la Cluj să fie 1-0, rezultat care a calificat pe CFR în 16-imile competiției, unde avea să fie scoasă de Lazio.