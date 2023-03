Florinel Coman a făcut analiza tactică după UTA – FCSB 3-1: “Nu am avut echipă compactă! Am fost lăbărțați”. Ce motiv a găsit pentru eșec

FCSB , scor 1-3 în etapa 29 din SuperLigă și a ratat șansa să se apropie de Farul și CFR Cluj. La finalul partidei, Florinel Coman și David Miculescu s-au plâns de suprafața de joc de pe stadionul Francisc Neumann.

Florinel Coman s-a plâns de suprafața de joc după UTA Arad – FCSB 3-1: „Un meci foarte greu, pe un teren la fel de greu”

FCSB a ratat șansa să câștige a treia partidă consecutivă și să vină cu moralul ridicat la București pentru ultimul meci al sezonului regulat împotriva celor de la Sepsi. Asistată de la margine de Lucian Filip , FCSB a egalat după ce arădenii au deschis scorul, însă au scăpat situația de sub control în repriza secundă.

Florinel Coman a precizat că echipa nu a putut practica un fotbal de calitate, din cauza gazonului greu de pe stadionul din Arad. „Am avut un meci foarte greu, pe un teren la fel de greu. O echipă în foame de rezultate, care a pregătit meciul foarte bine. O echipă care a câștigat duelurile aeriene.

Asta a fost soarta. Nu am putut să ne facem jocul pe care îl cunoaște toată lumea. N-am avut o posesie foarte bună așa cum ne-am fi dorit. Duelurile 1-1 mai puține din cauza terenului. O echipă care a meritat să câștige.

(n.r. situația lui Pintilii-Strizu a contat?) Nu, v-am spus motivele din care am pierdut. Nu am reușit să recuperăm mingea a doua, au venit cu mingi lungi, noi n-am avut echipă compactă. Am stat lăbărțați. Am avut și ocazii, puteam să intrăm cu 2-1 la pauză, dar asta este din păcate”, a declarat Florinel Coman.

Florinel Coman, convins că FCSB se va ridica după eșecul cu UTA Arad: „Se întâmplă și chestii de genul”

Astfel, FCSB le-a urmat pe Farul și pe Rapid care, de asemenea, au făcut pași greșiți în penultima etapă din SuperLigă. Totuși, „șeptarul” roș-albaștrilor este convins că vicecampioana României va avea forța necesară să treacă peste eșec.

„Ne pare foarte rău, noi am încercat, am făcut tot posibilul. Am fost conduși, am egalat, am avut ocazii. Normal că suprafața ne pune probleme pentru că ați văzut pe ce teren jucăm acasă și ce fotbal jucăm acasă. Îmi pare foarte rău pentru suporterii care au venit și ne-au susținut în număr foarte mare.

Ne-au aplaudat, au fost lângă noi și la sfârșitul meciului, am cântat împreună. Asta este în viață se întâmplă și chestii de genul. (n.r. aveți puterea să reveniți?) Da, avem puterea. De mâine o luăm de la capăt. Așteptăm meciul cu Sepsi și trebuie să jucăm cum am jucat până acum”, a mai spus Florinel Coman.

David Miculescu, acuză gazonul după revenirea la Arad: „Fanii nu m-au înjurat”

La fel ca Florinel Coman, David Miculescu a mărturisit că gazonul arenei fostei sale echipe s-a prezentat în condiții deficitare. Fostul fotbalist al arădenilor a precizat că terenul greu i-a obligat pe roș-albaștrii să schimbe strategia de joc.

„Să vă zic sincer pe noi terenurile astea nu ne avantajează deloc. Suntem o echipă care pasăm, ținem de minge. Astăzi a trebuit să jucăm doar minge lungă și nu ne-a ajutat deloc. Echipele de sub noi ne-au pus mari probleme. Trebuie să arătăm ca o echipă care să luăm campionatul. Sper că etapa viitoare o să fim aceea echipă.

(n.r. fanii UTA Arad) Nu m-au înjurat, dar sunt dezamăgit pentru că astăzi nu am reușit să câștigăm. Nu ne interesează. Ei s-au încurcat, trebuia să câștigăm astăzi, din păcate n-am reușit”, a spus și David Miculescu.