Apărarea FCSB, dezastru la Arad! Problemele din partida cu UTA au fost anticipate la Fanatik SuperLiga: “Numai Gigi Becali poate să distrugă!”. Video exclusiv

FCSB a pierdut fără drept de apel meciul de la Arad, cu UTA, scor 1-3. Roş-albaştrii aveau şansa să se apropie de liderul Farul Constanţa, dar echipa pregătită de Mihai Pintilii a eşuat lamentabil în partida de la Arad.

Apărarea FCSB, dezastru la Arad! Problemele din partida cu UTA au fost anticipate la Fanatik SuperLiga

Defensiva roş-albaştrilor a fost la pământ în meciul cu UTA Arad, însă problemele din apărare au fost anticipate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, când a fost analizată decizia lui Gigi Becali de a-l scoate pe dintre titulari.

După două evoluţii foarte solide, cu CFR Cluj şi Universitatea Craiova, fundaşul central a fost înlocuit de Gigi Becali în echipă, în locul său fiind trimis în teren Joyksim Dawa, omul care a gafat deseori în acest sezon.

Răchită: “Singurul pericol pentru FCSB este Gigi însuși. Doar el poate să distrugă prin schimbările pe care le face”

faptul că înlocuirea lui Iulian Cristea cu Joyksim Dawa: „Pe Cristea l-au făcut varză și înainte de accidentare. Nu-i place de Cristea ce să mai. Dar Cristea e jucător de echipă națională. Singurul pericol pentru FCSB este Gigi însuși. Doar el poate să distrugă prin schimbările pe care le face.

Jucătorii se uită la TV. Probabil lui Cristea nu-i convine acum. ‘Bă, frate am intrat cu CFR. Am bătut, am jucat corect. Acum mă scoate?”, a spus Răchită.

Robert Niţă: “Cristea este la fel de important în joc cum este Tavi Popescu, cum este Coman, cum este Compagno pentru FCSB”

Robert Niţă a declarat că Iulian Cristea este la fel de important la FCSB precum Andrea Compagno, Tavi Popescu şi Florinel Coman: “Uite cum arată ultimele jocuri când revine Cristea după accidentare și să vedem lucrurile în ansamblul lor. Cristea vine după o pauză de nouă luni de zile, după o intervenție chirurgicală și este unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB.

Nu numai pe faza defensivă, apare bine și la fazele fixe. Cristea este la fel de important în joc cum este Tavi Popescu, cum este Coman, cum este Compagno pentru FCSB”, este de părere Robert Niţă.

Bănel Nicoliţă: “Cristea e mai bun decât Dawa”

Bănel Nicoliţă a declarat că Iulian Cristea este peste Joyksim Dawa şi este o mare greşeală a lui Gigi Becali să îl scoată din echipă pe fundaşul care a revenit recent după o accidentare gravă:

„E o greșeală să nu-l bagi pe Cristea pentru că a venit după o accidentare. A jucat perfect cu CFR și vine al doilea meci în care să zicem că a fost o fază fixă.

Nu ai cum să-l critici după o fază fixă. Cristea e mai bun decât Dawa din punctul meu de vedere. Becali se consultă cu Pintilii și iau măsuri, dar e o greșeală să nu-l bagi pe Cristea din moment ce cu CFR joacă foarte bine”, a spus Nicoliţă la FANATIK SUPERLIGA.

Dawa şi Tamm, cuplul dezastru de la Arad!

Iar în meciul cu UTA Arad, defensiva celor de la FCSB, cu Dawa şi Tamm stopperi, a fost făcută praf. Fundaşul estonian a făcut cel mai slab meci de când este la FCSB, înscriindu-şi şi un autogol, în timp ce Dawa a avut multe ezitări.

UTA Arad a controlat repriza secundă a duelului cu roş-albaştrii, care au făcut greşeală după greşeală în apărare. Postolachi şi Ubbink au marcat nestingheriţi din careu, iar FCSB a pierdut cu 1-3 duelul cu penultima clasată.