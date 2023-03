Exclusiv. Mihai Pintilii a spus totul despre situația sa. Cu cine a vorbit imediat după FCSB – Petrolul 4-1. „E o decizie nedreaptă!” Video

FCSB a învins-o pe Petrolul, scor 4-1, partidă în care Mihai Pintilii nu a avut voie să stea pe banca formației gazdă. pentru că a dat indicații la un meci din SuperLiga, în ciuda faptului că funcția sa oficială este de delegat, pentru că nu are licențele necesare pentru mai mult.

Constantin Budescu, detalii despre discuția pe care a avut-o cu Mihai Pintilii după FCSB – Petrolul 4-1: “Era și el afectat, nu înțelege de ce se întâmplă chestiile astea”

Constantin Budescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre situația lui Mihai Pintilii, pe care o consideră nedreaptă. A povestit că a avut și o discuție cu antrenorul celor de la FCSB după meci, la autocare. Cei doi au fost colegi la FCSB, iar Pintilii i s-a confesat lui Budescu că este afectat de situație.

Am vorbit aseară cu Pinti la autocar, după meci, despre situația asta care e neplăcută și cred eu nemeritată. Am mai stat un pic de vorbă pentru că am fost colegi și suntem prieteni buni. Era și el afectat pentru că nu înțelege de ce se întâmplă chestiile astea, dar nu are ce face.

Trebuie să stea în tribună și asta este. Este decizia lor, ce poate să facă. I-am zis eu că e o decizie nedreaptă, dar noi nu putem face nimic. El s-a supus și cam asta a fost. Nu am discutat despre Strizu nici nu știu dacă aflase”, a declarat Constantin Budescu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Mihai Pintilii mai are de ispășit trei etape de suspendare! Nu va fi pe bancă în meciurile cu UTA, Sepsi și nici în prima etapă din play-off

Mihai Pintilii nu a avut voie să stea pe bancă la partida FCSB – Petrolul 4-1 din cauza suspendării pe care a primit-o. Nu va putea să fie alături de jucătorii săi nici la ultimele două meciuri rămase de jucat din sezonul regular, cu UTA, în deplasare, și Sepsi, pe propriul teren. De asemenea, suspendarea este valabilă și în prima etapă din play-off.

Situația lui Mihai Pintilii va fi chiar mai complicată în următoarea perioadă, în condițiile în care Leo Strizu a plecat de la echipă după FCSB – Petrolul. la FANATIK SUPERLIGA, , omul pe a cărui licență PRO se va baza în continuare FCSB.

Leo Strizu și-a dat demisia și a explicat că a fost în permanență sabotat de o persoană din interiorul clubului. Acea persoană la care făcea referire era Mihai Stoica, managerul general al FCSB. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI s-a vorbit despre situația tensionată din ultimele ore de la FCSB.

După 4-1 cu Petrolul, FCSB este pe locul 3 în campionat cu 54 de puncte, șapte mai puține decât liderul Farul. Și cinci mai puține decât campioana CFR Cluj, locul 2. Rapid, cu 52 de puncte, și Universitatea Craiova, 48, sunt și ele sigure de locul pentru faza play-off din SuperLiga.

