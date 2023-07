Florinel Coman, anunț surprinzător: „Vreau să plec în vara aceasta”

Florinel Coman a impresionat în a doua parte a sezonului trecut. „Șeptarul” roș-albaștrilor se gândește să plece în această vară de la FCSB și să se transfere la o echipă tare din fotbalul european.

Florinel Coman, anunț surprinzător: „Vreau să plec în această vară”

Florinel Coman a trecut peste perioada grea din carieră și a devenit cel mai bun jucător al celor de la FCSB în finalul sezonului precedent. până în 2028, însă orice echipă care plătește clauza de reziliere de 5 milioane de euro îl poate transfera pe Florinel Coman.

Transferat de FCSB în 2017 de la Viitorul pentru 3 milioane de euro, Florinel Coman a recunoscut că a vrut să stea inițial doar două sezoane în lotul vicecampioanei României.

„Îmi imaginasem altfel totul. Visam să ajung să joc în mod constant în primul an, să mă integrez în echipă și în următorul an să câștig campionatul și să plec. De la an la an e tot mai mare frustrarea. Nici nu știu care ar fi explicația… Mereu am pierdut la mustață, mereu în ultimele două etape. În sezonul trecut am mai și condus cu 2-0 la Farul și nici măcar așa nu am câștigat…

Dacă s-ar putea aș vrea să plec în vara aceasta, până la sfârșitul perioadei de transferuri. Gândul acesta nu-mi afectează jocul deloc, sunt liber să am un vis, să mă gândesc la ceea ce ar fi bine pentru mine.

Visul meu e să joc în Premier League, acolo e nivelul cel mai înalt. Acum cred că în Serie A mi-ar plăcea și aș putea să mă adaptez cel mai ușor, în momentul acesta”, a declarat Florinel Coman, potrivit .

30.000 de euro este salariul lunar al lui Florinel Coman la FCSB

Momentul în care Florinel Coman și-a recăpătat încrederea: „Mă simt foarte bine”

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, să revină la una dintre cele mai bune variante ale sale și în plan sportiv. Jucătorul de 25 ani a explicat ce l-a determinat să revină la forma care l-a consacrat.

„Da, sunt într-o formă bună, mă simt foarte bine, dar simt că mai pot progresa, asta încerc să fac în fiecare zi. Dar e adevărat, și eu îmi dau seama că sunt într-o formă foarte bună. Când s-a născut fetița mea am început să realizez că nu mai eram eu pe primul loc și asta m-a determinat să schimb unele lucruri.

Mi-am recăpătat încrederea. Ajunsesem la un moment dat la un nivel foarte bun, după care am avut acea accidentare și nu m-am mai simțit eu. N-am mai fost același fotbalist.

Am revenit pe teren și încercam să fac exact ceea ce făceam înainte și nu-mi mai ieșea, nu mai reușeam. Lipsisem mult, nu aveam antrenamente suficiente și în lipsa unei pregătiri suficiente nu mai conta la fel de mult talentul”, a mai spus Florinel Coman.

Florinel Coman, optimist referitor la naționala României

România se află în cărți pentru calificarea la un turneu final după o pauză de opt ani. Florinel Coman a enumerat motivele pentru care crede că naționala poate merge la Campionatul European din Germania.

„Păi, am tot văzut ceea ce vorbesc oamenii din fotbal. Domnul Hagi a spus că ar vrea ceva pe termen lung, pe urmă au apărut foști jucători și au zis că importante sunt rezultatele. În Elveția nu a fost niciun joc, de fapt, a fost un meci foarte prost al nostru, dar am reușit să scoatem un punct.

Nu știu dacă e bine sau nu, însă părerea mea este că Elveția e o națională foarte bună, una care chiar joacă fotbal! Rezultatul te ține în viață, eu așa văd situația, mai ales în momentul în care suntem noi.

Nu aveți pretenții exagerate, mi se pare că voi gândiți corect, normal. Înțeleg ceea ce spui și toți ne dorim să fim la Euro. În ultimele două partide am scos două puncte, rezultate pozitive. În Kosovo ne-a fost foarte greu să jucăm pe terenul acela.

Și trebuie să analizăm corect, să vedem că erau fotbaliști de la cluburi importante în naționala Kosovo, jucători care au câștigat campionate prin Europa. Așa că mie mi se pare că suntem foarte bine așa cum suntem acum în campania din preliminarii”, au fost cuvintele lui Florinel Coman.