Florinel Coman anunță unde se va face diferența în lupta la titlu: ”Să intrăm cu un avantaj important”

Ajuns în 2017 la FCSB, Florinel Coman nu a câștigat momentan niciun titlu de campion cu FCSB, însă acest an pare să fie anul său. La 25 de ani, Florinel Coman ar avea șansa să plece în străinătate după un Euro 2024 reușit, mai ales că are o clauză de reziliere relativ mică, de doar 5 milioane de euro.

Florinel Coman anunță unde se va face diferența în lupta la titlu

Până atunci fotbalistul speră să obțină titlul de campion cu FCSB. Cheia, insistă Coman, e ca FCSB să facă un play-off perfect și, preferabil, să intre cu un număr mare de puncte avans înainte de înjumătățire. De altfel și în alți ani cei de la FCSB au pierdut titlul tot în play-off, în ultimele etape, deși deseori păreau favoriți cerți la câștigarea campionatului.

. Contează foarte mult și la ce diferență se va încheia campionatul regulat. Sper să intrăm cu un avantaj important și să ne menținem acolo, să facem un play-off mai bun decât precedentele. Suntem un grup care muncește de dimineața până seara, avem cele mai bune condiții din România. Să sperăm că am ajuns la maturitatea necesară, dar vedem ce va fi“, a declarat Florinel Coman într-un interviu acordat

Până la play-off și la câștigarea campionatului vor exista mai multe derby-uri, însă următorul și cel mai apăsător pare să fie cel cu Dinamo, de duminică seara. Partida se va disputa pe Arena Națională, probabil în fața a 25.000 de spectatori, însă FCSB ar putea să considere că joacă pe teren propriu, fiind obișnuită cu acest stadion.

”Un derby incendiar, . Sperăm să ieșim victorioși. Ne așteaptă un meci greu, în deplasare, dar cred că putem aduce cele trei puncte. Este bine că jucăm pe Arena Națională, cunoaștem terenul, e ca și cum am juca acasă. Cred că suntem favoriți, dacă ne uităm la clasament, dar în derby nu contează locurile din clasament.

De la începutul săptămânii se fac știri pe derby, se dau rezumatele, e o anumită presiune, dar e frumos, de asta te-ai apucat de fotbal, să joci asemenea derby-uri. Îmi pare rău că Tavi s-a accidentat, știu cât de mult își dorea să joace acest derby. Sper să se întoarcă mai puternic decât a fost. Ne prinde bine derby-ul, trebuie să legăm victoriile pentru a ne atinge obiectivul.

Vine într-un moment bun, mă bucur pentru tot ce s-a întâmplat la națională, e un vis devenit realitate”, a completat Florinel Coman. Preferatul patronului Gigi Becali, Florinel Coman este văzut drept un adevărat lider chiar și de către Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord de la FCSB. Asta, în condițiile în care stâlpul apărării Vlad Chiricheș pare să fie un transfer cel puțin nefericit pentru FSCB în acest sezon.

”Poate își revine Chiricheș, se poate mobiliza și Coman să fie lider. Lideri mi-aș dori să fie și Coman, și Chiricheș. În vestiar se poate. Eu mă consult cu ceilalți. Trebuie să te susțină ceilalți. Eu cred că ar trebui să fie Chiricheș, el știe despre ce este vorba. Poate chiar și Djokovic sau Coman. Sunt oameni care știu ce înseamnă un vestiar.

Chiricheș are experiență, are câteva campionate în spate. Ei știu foarte bine, eu cred că Vlad Chiricheș vorbește foarte des cu el, am văzut la antrenament cum îi așază în teren. Când țipa Rădoi, îngheța tot vestiarul”, declara Gigi Mustață în direct la FANATIK SUPERLIGA. Derby-ul dintre Dinamo și FCSB va avea loc duminică, 26 noiembrie, de la ora 20:30.