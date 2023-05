Florinel Coman, îmbrățișare specială cu Elias Charalambous după golul din FCSB – CFR Cluj. Cipriotul l-a adus într-o formă de zile mari în play-off

, iar imediat după gol a sărit în brațele antrenorului Elias Charalambous, pe care l-a îmbrățișat.

Florinel Coman, gol uriaș în derby-ul FCSB – CFR Cluj

Florinel Coman a profitat în minutul 49 de o gafă uriașă în defensiva campioanei României, iar după o cursă de la jumătatea terenului în care l-a driblat și pe portarul Scuffet, a trimis mingea în poarta goală.

Interesant cum jucătorul a ales să sărbătorească golul extrem de important. A alergat spre banca de rezerve și s-a aruncat în brațele antrenorului Elias Charalambous.

Mijlocașul a arătat că are o relație foarte bună cu cipriotul, despre care a vorbit foarte frumos încă de la venirea sa la FCSB: „L-am primit foarte bine pe Elias Charalambous, mie îmi place. Am vorbit cu el, este ok, e implicat, parcă e de mult timp aici”, spunea Coman după meciul cu Sepsi.

Florinel Coman, relație specială cu Elias Charlambous

Florinel Coman și Elias Charalambous au o relație excelentă. Cei doi discută foarte des și antrenorul îi dă multe sfaturi, reușind să îl readucă la cea mai bună formă.

„Avem un antrenor nou și mie îmi place pentru că este bun și știe fotbal foarte mult. Îmi place cum gândește, cum vede lucrurile, ne încurajează, vine și vorbește cu noi tot timpul. Este pozitiv și este un câștig pentru noi”, mai spunea jucătorul despre noul său antrenor, care a fost atât de contestat.

Florinel Coman a reușit în 8 meciuri de play-off din SuperLiga nu mai puțin de patru goluri și trei pase decisive. În total, a marcat în acest sezon 10 goluri și a dat 9 pase de gol în 42 de meciuri.

Cum s-a transformat în unul dintre cei mai buni jucători din SuperLiga

Jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit cum a reușit Florinel Coman să se transforme la 180 de grade: „Am tot spus în emisiune că, din ce vorbesc cu cei de la FCSB, Florinel Coman este bombă. În sensul bun al cuvântului. Chiar se pregăteşte cum nu s-a pregătit niciodată. Şi sunt trei-patru lucruri pe care trebuie să le atingem apropo de Florinel Coman.

De prin octombrie, Florinel Coman stă minimum o oră în sală după antrenament, ceea ce nu se întâmpla înainte. El are mental coaching de trei-patru ori pe săptămână. S-a liniştit foarte mult după ce i s-a născut copilul.

Mai este o chestie pe care nu ştiu dacă o ştie Gigi Becali, dar îi va plăcea. Florinel Coman merge săptămânal la biserică. El s-a liniştit, a avut discuţii cu familia, cu coechipierii.

Înainte nu se ducea. Este liniştit în familie, cu soţia. Ştiu că a avut şi o discuţie cu Giovanni Becali şi acesta i-a zis că dacă va face un sezon de primăvară beton, îi va găsi echipă în vară. Ceea ce merge spre bine”, .

Gigi Becali, încredere maximă în Coman: „Se joacă cu mingea ca Neymar”

Gigi Becali a fost impresionat de Florinel Coman la ultimele meciuri, iar ascensiunea lui a început chiar la meciul precendent cu CFR Cluj: „Florinel a devenit mai bun decât atunci când l-am luat. Se joacă cu mingea ca Neymar, a driblat șase cu CFR! Șase!”.

că a decis să îi mărească salariul cu 10.000 de euro lui Coman: „Ca dovadă că și-a reintrat în formă, avea salariul 20.000 de euro pe lună, i l-am făcut la 30.000 de euro. L-am chemat, pentru că trebuie să îi dai o motivație și i-am zis: Florinel, pentru că sunt mulțumit de tine, nu mai ai 20.000 de euro, ai 30.000 de euro”.