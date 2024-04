Florinel Coman intră direct în top 3 al celor mai bine plătiți fotbaliști români. Cine e lider în clasamentul milionarilor

Florinel Coman este omul numărul 1 al FCSB-ului în sezonul care, în mod normal, va aduce titlul de campioană la echipa lui Gigi Becali, după o secetă de nouă ani.

Cel mai bine plătit fotbalist român este Radu Drăgușin

Coman este golgheterul campionatului și va pleca la finalul sezonului, el având o clauză în contract, conform căreia poate fi achiziționat de orice formație care plătește cinci milioane de euro clubului patronat de Becali.

antrenată de fostul antrenor de la PSG, Cristophe Galtier, ocupă locul șase în campionat.

Arabii l-au convins pe Mbappe de România cu un salariu stagional de două milioane de dolari (1.883.620 euro) și un angajament de patru ani, care îl poate aranja definitiv, din punct de vedere financiar, pe fotbalistul de 26 de ani.

Transferul în Qatar îl va propulsa pe Florinel Coman direct pe podiumul celor mai bine plătiți fotbaliști români în activitate. Topul este dominat acum de Radu Drăgușin, de la Tottenham, urmat de căpitanul naționalei, Nicolae Stanciu.

Ionuț Radu face tușa pe 1,8 milioane de euro pe an

Patru dintre primii șase cei mai bine plătiți fotbaliști români joacă în Arabia Saudită, iar ceilalți doi în Anglia. Un caz aparte este cel al portarului Ionuț Radu, care e legitimat la Bournemouth, unde însă nu apără deloc, și are un salariu colosal, în raport cu randamentul său.

România are la acest moment doar zece fotbaliști care câștigă peste un milion de euro anual, ceea ce spune totul despre valoarea de piață a acestora.

, nici Ianis Hagi, care evoluează în Spania. Portarul de la Atletico Madrid câștigă doar 800.000 de euro pe an, în vreme ce mijlocașul lui Alaves are un salariu stagional de 720.000 de euro. Al treilea român din Spania, Andrei Rațiu, de la Rayo Vallecano, nu e nici măcar în Top 20, având 480.000 de euro pe an.

FOTBALIȘTI ROMÂNI CARE CÂȘTIGĂ PESTE UN MILION DE EURO PE AN

1. Radu Drăgușin (Tottenham/Anglia) 3 milioane de euro

2. Nicolae Stanciu (Damac/Arabia Saudită) 2,6

3. Florin Tănase (Al-Okhdood/Arabia Saudită) 1,8

4. Ionuț Radu (Bournemouth/Anglia) 1,8

5. Ciprian Tătărușanu (Abha/Arabia Saudită) 1,8

6. Andrei Burcă (Al-Okhdood/Arabia Saudită) 1,35

7. Dennis Man (Parma/Italia) 1,2

8. Alexandru Maxim (Gaziantep/Turcia) 1,1

9. Răzvan Marin (Empoli/Italia) 1

10. Olimpiu Moruțan (Ankaragucu/Turcia) 1