Florinel Coman sau Chiricheș? Peluza Nord spune cine trebuie să fie liderul FCSB

FCSB s-a distanțat la trei puncte de CFR Cluj, după victoria din meciul cu FCU Craiova, scor 2-1. După pauza competițională, pe FCSB o așteaptă un meci tare, cu Dinamo.

Cine ar trebui să fie lider la FCSB?

crede că FCSB ar trebui să aibă mai mulți lideri, în frunte cu Vlad Chiricheș. Despre acesta spune că are o experiență mare în spate ce îl poate ajuta să devină un nume important în vestiar.

Mai mult, el crede că pe lângă Chiricheș, există și alți jucători care ar putea să se impună în vestiar, cum ar fi Damjan Djokovic, alt nume cu experiență ori Florinel Coman, vedeta echipei.

”Poate își revine Chiricheș, se poate mobiliza și Coman să fie lider. Lideri mi-aș dori să fie și Coman, și Chiricheș. În vestiar se poate. Eu mă consult cu ceilalți.

Trebuie să te susțină ceilalți. Eu cred că ar trebui să fie Chiricheș, el știe despre ce este vorba. Poate chiar și Djokovic sau Coman. Sunt oameni care știu ce înseamnă un vestiar.

Chiricheș are experiență, are câteva campionate în spate. Ei știu foarte bine, eu cred că Vlad Chiricheș vorbește foarte des cu el, am văzut la antrenament cum îi așază în teren. Când țipa Rădoi, îngheța tot vestiarul”, a spus Gigi Mustață, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Charalambous după victoria cu FCU Craiova

După victoria cu FCU Craiova, , spunând că sartul de meci a fost foarte bun, echipa reușind astfel să câștige.

„Am început meciul în cel mai bun mod, în prima repriză am jucat bine. Am avut 2-0 la pauză, dar după cartonașul roșu am primit un gol, a fost mai greu de atunci. Am făcut un efort mare pentru a obține cele 3 puncte.

E normal, când echipa ta ia roșu oponenții se încurajează. Totuși am reușit să păstrăm cele 3 puncte. Acum este timpul să ne relaxăm puțin, avem pauza echipelor naționale. Le urez succes „tricolorilor”!

Uneori jucătorii iau unele decizii greșite și primesc cartonașul roșu. Ăsta este fotbalul, așa a fost să fie, dar am reușit să păstrăm cele 3 puncte. Băluță a jucat ca fundaș dreapta pe final, nu e poziția sa, de asta l-am scos pe Coman.

El a decis să iasă, a ajutat foarte mult echipa. Am vrut să obținem această victorie, am avut o perioadă lungă fără victorie. După un rezultat pozitiv te poți motiva mai bine. Totuși, nu am realizat nimic, este doar o victorie.

Primul lucru pe care l-am vrut a fost să câștigăm. Să schimbăm atmosfera din vestiar. Mereu cred că avem lucruri de rezolvat, trebuie să muncești mult indiferen de rezultat.

Mereu am avut pace în vestiar, asta ne ține împreună, avem un caracter colectiv foarte bun. Nu știu de ce sunt tot întrebat despre asta, nu avem niciun fel de problemă”, a declarat Charalambous la Digi Sport.

