Elias Charalambous după FCSB – FCU Craiova 2-1: “Am vrut să schimbăm atmosfera în vestiar”

de pe Arena Naţională. Deşi au început ca din puşcă, având 2-0 în minutul 12, roş-albaştrii au tremurat până în final pentru victorie. în minutul 57.

Elias Charalambous, mulțumit după FCSB – FCU Craiova 2-1: “Am făcut un efort mare pentru a obține cele trei puncte”

„Am început meciul în cel mai bun mod, în prima repriză am jucat bine. Am avut 2-0 la pauză, dar după cartonașul roșu am primit un gol, a fost mai greu de atunci. Am făcut un efort mare pentru a obține cele 3 puncte.

ADVERTISEMENT

E normal, când echipa ta ia roșu oponenții se încurajează. Totuși am reușit să păstrăm cele 3 puncte. Acum este timpul să ne relaxăm puțin, avem pauza echipelor naționale. Le urez succes „tricolorilor”!

Uneori jucătorii iau unele decizii greșite și primesc cartonașul roșu. Ăsta este fotbalul, așa a fost să fie, dar am reușit să păstrăm cele 3 puncte. Băluță a jucat ca fundaș dreapta pe final, nu e poziția sa, de asta l-am scos pe Coman.

ADVERTISEMENT

Charalambous dă asigurări după FCSB – FCU Craiova 2-1: “Avem un caracter colectiv foarte bun”

El a decis să iasă, a ajutat foarte mult echipa. Am vrut să obținem această victorie, am avut o perioadă lungă fără victorie. După un rezultat pozitiv te poți motiva mai bine. Totuși, nu am realizat nimic, este doar o victorie.

Primul lucru pe care l-am vrut a fost să câștigăm. Să schimbăm atmosfera din vestiar. Mereu cred că avem lucruri de rezolvat, trebuie să muncești mult indiferen de rezultat.

ADVERTISEMENT

Mereu am avut pace în vestiar, asta ne ține împreună, avem un caracter colectiv foarte bun. Nu știu de ce sunt tot întrebat despre asta, nu avem niciun fel de problemă”, a declarat Charalambous la Digi Sport.

FCSB profită de pașii greșiți făcuți în această etapă de Rapid și CFR Cluj, rivalele la titlu în SuperLiga

FCSB profită că Rapid și CFR Cluj nu au reușit să se impună în această rundă și își crează un avantaj în fruntea clasamentului din SuperLiga. Echipa lui Charalambous are 34 de puncte, urmată de CFR Cluj cu 31 și Rapid cu 30.

ADVERTISEMENT

În runda următoare, FCSB va juca în deplasare pe terenul lui Dinamo, echipă care nu a mai câștigat din luna august. CFR Cluj are meci pe propriul teren cu UTA, iar Rapid întâlnește U Cluj în Giulești.