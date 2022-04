Forțele ruse, un nou măcel în Ucraina. Peste 30 de morți și 100 de răniți după atacul asupra unei gări. Video

O gară din estul Ucrainei a fost lovită de rachetele rusești. Mii de oameni erau în momentul atacului în zonă.

Din primele informații, cel puţin 30 de persoane au murit şi alte cel puţin 100 au fost rănite. Atacul s-a produs în timp ce civilii încercau să plece spre zone mai sigure din ţară, a anunţat compania ucraineană feroviară, potrivit .

În mediul online au început să apară imagini de la locul atacului. Acestea sunt extrem de dure. Se observă zeci de cadavre împrăștiate peste tot prin zonă.

is bombing railway in Donbas. Recently, they shelled at the railway station, 30 people died, 100 injured (source: CEO of Ukrzalyznytsia).

