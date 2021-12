Cel mai curajos clip al anului, viral în România. Au fost dărâmate barierele discriminării: “Suntem mai mult decât ‘Doamna Supă’ sau ‘Doamna Spală Vase’!” Video emoționant

“Sportul-rege” a reprezentat timp de zeci de ani un apanaj dedicat exclusiv bărbaţilor, însă mentalitățile s-au schimbat în ultimii ani. Fotbalul feminin a devenit tot mai popular în întreaga lume, cu sute de mii de practicante! În România, mişcarea a prins contur de ceva timp, însă există în continuare prejudecăți, chiar dispreț din partea bărbaților față de curajoasele fotbaliste.

Fortuna, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa pariurilor din România şi sponsor al echipelor naţionale, a sfărâmat această prejudecată, cum că fotbalul este un sport destinat 100% domnilor. Cu un clip curajos, de-a dreptul emoționant, Fortuna a atras atenţia că doamnele şi domnişoarele ce joacă fotbal nu trebuie tratate diferit de restul practicanților cu mingea rotundă.

Cel mai emoționant clip! Se intersectează două lumi asociate bărbaților, unde au început să se impună și femeile: fotbalul și rap-ul

Fortuna a anunţat recent parteneriatul cu naţionala României de fotbal feminin, după ce a devenit un sponsor de tradiție al selecţionatelor masculine. Momentul a fost marcat cu un video-eveniment, prin care compania a dorit să promoveze respectul pentru performanțele feminine în diverse domenii de activitate.

Ideea curajosului clip a aparținut echipei de marketing de la Fortuna, care a reuşit să producă un moment primit cu mare căldură de opinia publică, dar mai ales de femeile din România. Pe lângă jucătoarele din Naţională, la filmări a participat și artista Maria Alexandra Constantin, cunoscută sub pseudonimul Max Konstant/Max K.

Practic, în clipul de la Fortuna apar fotbaliste şi o cântăreaţă rap, două lumi care au fost mai mereu asociate bărbaţilor, dar în care protagonistele de sex feminin au reuşit să se impună și să dovedească faptul că pot atinge performanţe la fel de importante.

Poezia-manifest a Elenei Vlădăreanu

În timpul clipului, artista Max Konstant recită versurile unei poezii scrise de Elena Vlădăreanu, la mare modă în mediul online. Poemul prezintă câteva clişee utilizate deseori, în mod peiorativ, la adresa femeilor.

“Spune-mi Doamna Supă/ Spune-mi Doamna Spală Vasele/ Spune-mi Doamna Întinde Rufele/ Spune-mi Doamna Imediat/ Spune-mi Doamna Noi cînd mai facem sex? Oare sînt atît de urîtă?/ Spune-mi Doamna Timp de calitate, Ţâţicu şi Binedispusă/ Spune‑mi Doamna Cîştigă bani, munceşte, munceşte/ Spune-mi Doamna Oare eu o să mai scriu vreodată, oare eu o să mai am timp?/ Spune-mi Doamna Nu mai pot”, sunt versurile integrale ale poeziei folosite inspirat în clipul viralizat al celor de la Fortuna.

“M-am simţit foarte bine la filmări. Am putut să stau de vorbă şi cu fetele, nu le cunoşteam personal. M-am amuzat cu ele la filmări. Era un gang de fete, doar fete peste tot. A fost totul super profesionist. Bonus, am râs cu fetele toate ziua! Jucătoarele sunt super de treabă. Când am intrat în vestiar, aveam un cadru de filmat, acolo le-am cunoscut. Am fost puţin intimidată. Erau multe fete pe care eu nu le știam. După ce am filmat un cadru, două, am început să facem glume una cu cealaltă şi s-a solidificat ceva drăguţ, pe loc. Clipul îmi pare un fel de manifest, în care toate femeile ştiu ce au de făcut. Suntem mai mult decât “Doamna Supă” sau “Doamna Spală Vase”. Asta încearcă să explice acea poezie” Max K, vedeta rap a videoclipului Fortuna.

Ce au spus și ce-au simțit jucătoarele din Naţionala României, care au jucat în clipul Fortuna

, FANATIK a stat de vorbă cu două dintre jucătoarele care au apărut în clip.

“A fost o experienţă plăcută pentru toate fetele. Este un factor motivator dacă ținem cont de audienţă, în ideea de a ieşi în faţă cu fotbalul feminin, să-l facem mai cunoscut la noi”, a declarat Ioana Bortan pentru FANATIK.

“Chiar am primit mesaje entuziaste de la prieteni, că m-au văzut în acel clip. Mă bucur foarte mult că Fortuna s-a alăturat echipei naţionale de fotbal feminin. Este un pas extrem de mare pentru dezvoltarea fotbalului feminin, dar şi pentru promovarea femeilor din sport”, a explicat şi Ştefania Vătafu.

Detalii din culise: “Sunt mai mult decât nişte fete, sunt nişte femei puternice!”

Andreea Badea, brand manager al Fortuna, a oferit detalii despre campania lansată de cunoscuta casă de pariuri şi a anunțat că vor mai fi câteva surprize plăcute în viitorul apropiat.

“Trăim vremuri în care femeile sunt mai mult decât nişte gospodine. În tot ceea ce fac, ele pun suflet. Avem nevoie de putere de afirmare. Trăim nişte vremuri în care femeia este egală bărbatului, îl ajută, fără a-l exclude. Din ce în ce mai multe femei pariază sau vin în casino!

Clipul nu a fost greu de realizat. Am avut nişte fete minunate, care au intrat în joc. Echipa din spatele spotului este preponderent feminină. Agenţia de publicitate care a făcut clipul este condusă de o femeie, regizorul tot o femeie, la fel şi protagonista clipului. Sunt foarte mândră şi sunt emoţionată să fac parte din această campanie. Toate lucrurile s-au legat bine. Spotul a fost filmat într-o singură zi, la Mogoşoaia, pe o vreme câinoasă.

Fetele au intrat bine, au dat totul pe teren şi la vestiare, deşi nu sunt actriţe. Au înţeles puterea şi pasiunea acestui spot. Dar aş vrea să mai spun încă o dată, acest clip nu exclude bărbaţii. Sunt mulţi bărbaţi mândri de fetele lor. Atât bărbaţii, cât şi femeile îşi au locul lor şi ele nu fac altceva decât să confirme performanţa pe care o aduc prin pasiunea de a juca.

Pregătim şi alte surprize, este o campanie destul de complexă. Vom intra şi în outdoor, pe tramvaie sau autobuze. Este multă susţinere în spatele acestei campanii. Sunt mai mult decât nişte fete, sunt nişte femei puternice”, a explicat, inspirațional, Andreea Badea pentru FANATIK.

“Fortuna a reușit să transmită un mesaj important, printr-un spot-eveniment. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat împreună cu echipa mea, cu colegele și colegii, acasă mi-a dat un mare pupic și soția… Este mai mult decât un simplu clip de publicitate, este un mesaj puternic împotriva discriminării. Trebuie să învățăm să ne respectăm munca și valoarea, indiferent dacă suntem bărbat ori femeie. În urma difuzării, am primit mii de mesaje, unele de-a dreptul emoționante, și ne-am dat seama că suntem pe drumul cel bun. Vom continua cu astfel de inițiative curajoase”, a declarat, pentru FANATIK, Alexandru Țarog, Head of Marketing Fortuna.

Prejudecăţile de care s-au lovit jucătoarele: “Fotbalul nu este pentru gagici”/ “Îmi urlau: du-te la cratiţă!”

Ştefania Vătafu, jucătoare la Anderlecht, a vorbit despre prejudecăţile de care s-a lovit în primii ani din carieră. Chiar dacă a auzit multe lucruri urâte, fotbalista a fost mereu sprijită de familie şi a trecut peste orice hop apărut în sinuosul drum.

“Părinții m-au susținut în orice am ales. Fotbalul nu era pentru fete, pentru gagici, așa se spune. Am auzit tot felul de jigniri: că ar trebui să stau la bucătărie, să fac curățenie, că nu am ce căuta pe terenul de fotbal. Dar, dacă aș asculta ce spune lumea, nu aș mai ieși din casă”, s-a confesat Ştefania Vătafu într-un interviu acordat site-ului .

Cea mai bună jucătoare de fotbal de la noi, Teodora Meluţă, s-a luptat încă din anii junioratului cu prejudecăţile. Teo a dezvăluit un moment uluitor de la un meci al Naţionalei României, contra Franţei, când unele persoane din tribune au lansat atacuri suburbane.

“Acum vreo 3-4 ani, am jucat cu Naționala împotriva Franței. Se auzeau din tribună oameni care strigau revoltător: du-te la cratiță, ce cauți aici?! Eu nu înțeleg de ce au mai venit la meci, dacă nu le convine”, spunea Teodora Meluţă pentru .

Laura Rus: “Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut șansa să plec din România și să pot juca acest minunat sport”

De-a lungul timpului, Gigi Becali a dat câteva declaraţii de-a dreptul scandaloase despre fotbalul feminin. Laura Rus, jucătoare cu ani buni petrecuţi în străinătate, i-a oferit un răspuns pe măsură patronului FCSB, după atacurile sexiste.

“Am văzut că declarațiile domnului Becali au fost preluate și de un site de aici, din Italia. Cred că era de așteptat să zică acest lucru, neavând habar despre faptul că și o fată poate juca fotbal și o poate face chiar la nivel înalt. Să nu uitam că sunt cluburi mari din Europa care au echipe de fotbal feminin: Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, cu care chiar sâmbătă o să am meci. Este trist că unele persoane nu pot accepta acest lucru doar pentru simplul fapt că suntem femei, iar acei oameni cred că este un sport numai al bărbaților! Îmi pare rău să constat că oricât am sau aș încerca să ajut fotbalul feminin, mai există și astfel de personaje… Peste hotare, acest sport este respectat și multă lume e prezentă în tribune, la meciuri. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut această șansă, să plec din România și să pot juca acest minunat fotbal, dar mai ales să fiu respectată pentru ceea ce fac”, a contraatacat, printr-o scrisoare deschisă, Laura Rus.

Cine sunt fotbalistele din Naţionala României: dubla campioană a Spaniei şi golgeterul Ligii Campionilor!

Cei care iau în derâdere fotbalul feminin din România ar trebui să parcurgă CV-urile jucătoarelor din Naţională! Ar constata cu surprindere că fotbalistele noastre sunt adevărate campioane, cu grupări importante în palmares.

Andreea Părăluță, portarul naţionalei României, a jucat între 2016 şi 2018 la Atletico Madrid, alături de care a devenit campioană a Spaniei în sezoanele 2016-2017 şi 2017-2018. În prezent, jucătoarea de 27 de ani evoluează la Levante, locul 5 în prima ligă iberică.

Camelia Ceasar, concurenta Andreei, joacă la AS Roma, locul 4 în Serie A, şi în trecut a evoluat pentru Torino, Brescia şi AC Milan. Italienii au încercat s-o naturalizeze, însă şansa noastră a fost o meteahnă dâmboviţeană: birocraţia. Astfel, naţionala României are două jucătoare de top rivale pe postul de portar.

este una dintre cele mai bune jucătoare din naţională şi deţine recordul de cea mai tânără debutantă, după ce a jucat primul meci sub tricolor la 15 ani. În palmares, tânăra de 22 de ani are deja 5 titluri naţionale şi a fost declarată de două ori cea mai bună jucătoare a României.

Laura Rus a lăsat handbalul pentru fotbal şi a făcut alegerea perfectă. La 34 de ani, atacantul naţionalei a fost golgeterul Ligii Campionilor în sezonul 2012-2013, pe când juca la Apollon Limassol. Laura a jucat în Spania, Italia, Coreea de Sud şi în Belgia, unde a câştigat titlul cu Anderlecht.

Cristina Carp, colega Laurei Rus din atacul naţionalei, joacă în prezent la Sampdoria, locul 6 din Serie A, iar în trecut a evoluat la Bari, Fortuna Hjorring şi Lugano. La formaţia italiană, Cristina a marcat 1 gol în cele 6 meciuri bifate în actualul sezon.

Naţionala României în victoria cu Moldova, scor 3-0: Andreea Părăluță (Levante/Spania) – Teodora Meluţă (Poli Timişoara), Olivia Oprea (Villarreal/Spania), Maria Ficzay (Fortuna Hjorring/Danemarca), Bianca Sandu (Diosgyori VTK/Ungaria) – Ioana Bortan (U Olimpia Cluj) – Mara Bâtea (U Olimpia Cluj), Mihaela Ciolacu (U Olimpia Cluj), Ioana Bălăceanu (U Olimpia Cluj) – Cristina Carp (Sampdoria/Italia), Laura Rus (ASD Apulia Trani/Italia)

“Acest Balon de Aur mă răsplăteşte pe ambele planuri, atât fotbalistic, cât şi social, fiindcă vreau să-i fac pe oameni să înţeleagă adevăratele probleme ale societății noastre. Aş vrea să strig: ‘Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, ajutaţi-mă!’ Aceste vedete nu se implică în astfel de probleme… Le e teamă să nu piardă tot, dar nu e adevărat, nu cred că s-ar întâmpla asta. Cine i-ar scoate în afara fotbalului pe Ronaldo sau Messi pentru o declaraţie împotriva sexismului sau rasismului?” – Megan Rapinoe, câştigătoare a Balonului de Aur 2019

Investiţii majore în fotbalul feminin. FIFA a oferit 1 miliard de dolari!

Fotbalul feminin este într-o continuă ascensiune, iar marile cluburi din Europa au început să-şi finanțeze puternic echipele feminine. Investiţiile tot să cresc, iar FIFA s-a angajat să ofere o sumă strategică pentru dezvoltare, de 1 miliard de dolari, pentru perioada 2019-2022!

Chiar dacă fotbalul mondial a fost afectat de pandemia de coronavirus, FIFA a anunţat că suma nu va fi micşorată, iar investiţiile se vor mări semnificativ în viitor. Conform rapoartelor forului mondial, audienţa TV a meciurilor de fotbal feminin este pe trend ascendent, iar aşteptările sunt să depăşească bariera de 1 miliard de telespectatori la următoarea ediţie a Campionatului Mondial.

În plus, popularitatea fotbalului feminin i-a făcut pe creatorii jocului FIFA să-l introducă și în plan virtual. Din ediţia 2016, în popularul joc video se pot folosi și echipele naţionale de fotbal feminin. Schimbarea a fost bine primită de gameri, iar pe viitor ar putea apărea şi campionate de fotbal feminin din Europa, precum WSL 1 Women (prima ligă a Angliei), Frauen-Bundesliga (prima ligă a Germaniei) sau Primera Division (prima ligă a Spaniei).

“N-o să uit ceremonia pentru acordarea Balonului de Aur nici dacă trăiesc 200 de ani! Nu are nicio legătură cu dansul… E doar despre respect! Când am mers pe scenă să accept premiul, totul era calm. Totul era cald. Totul era perfect! Am privit spre public şi am vazut mulţi fotbalişti uimitori. Fotbalul feminin şi cel masculin erau în acel moment împreună. Ce moment incredibil şi frumos. Nu o să-l las să fie stricat de o glumă proastă a unui prezentator. Nu mi-a stricat momentul. Nu îmi strică el amintirile…”– Ada Hegerberg, câştigătoarea a Balonului de Aur în 2018

“Mai multe victorii pentru fete”

“Fortuna susține toate naționalele de fotbal ale României și a devenit noul sponsor oficial al reprezentativei feminine, pe durata campaniei de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin 2023! Pentru că mereu am crezut în pasiune dincolo de șabloane, vrem să arătăm că femeile iubesc fotbalul, fiind performante și perseverente în tot ceea ce fac.

Fortuna este partener FRF încă din martie 2017, fiind, de asemenea, sponsor al echipei naționale masculine, selecționatei U21 și a echipei naționale de Futsal. De astăzi, vrem să aducem mai multe victorii pentru fete, în drumul spre performanță și afirmare.

Pentru a atrage un număr mai mare de suporteri în jurul fotbalului feminin, Fortuna a lansat o campanie media prin care promovează respectul pentru performanțele feminine în diverse domenii. Campania este centrată în jurul unui clip realizat alături de promotori importanți ai drepturilor femeilor”, se arată în comunicatul de presă oferit de Fortuna.

La rândul său, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a punctat: “Fotbalul feminin este un sport aflat într-o continuă dezvoltare. Acesta este astăzi sportul cel mai practicat în România în rândul fetelor, cu peste 66.000 de jucătoare legitimate oficial. Prin acest parteneriat semnat astăzi cu Fortuna, reușim să continuăm investițiile în fotbalul feminin și, implicit, să încurajăm pasiunea fiecărei fete care își dorește să joace fotbal în România. În plus, acest parteneriat confirmă încrederea mediului de business în viziunea Federației și a membrilor săi, transpusă în Strategia pentru dezvoltarea fotbalului feminin românesc 2021-2026”

“Echipa națională de fotbal feminin este formată în acest moment din jucătoare foarte talentate, care dovedesc multă pasiune în joc. Este o onoare să le putem fi alături prin acest parteneriat, plus o serie de acțiuni menite să faciliteze performanța și să atragă sprijin din partea unui număr din ce în ce mai mare de fani. Credem cu tărie că sportul are un rol social foarte important și contribuie la promovarea unor valori și trăsături de caracter esențiale. Fortuna rămâne un fan al performanței, dedicării și fair-play-ului. Astfel, vom continua să susținem și să promovăm alături de FRF un Fotbal Curat, prin proiectele noastre dedicate”, se arată în finalul comunicatului Fortuna.