Fost concurent din echipa Faimoșilor, scandal în București: „Mi-au vorbit foarte urât, au încercat să dea în mine”

Yamato Zaharia, fost concurent al emisiunii Exatlon, a fost implicat într-un scandal în București. Luptătorul a povestit totul și a explicat ce l-a făcut să izbucnească în plâns. Ex-Faimosul nu s-a putut abține.

Yamato Zaharia, implicat într-un scandal în București

Yamato Zaharia este renumit atât în lumea sportului, cât și în cea mondenă. A participat la Exatlon, unde a făcut parte din echipa Faimoșilor, dar mai este renumit și pentru relația cu

Recent, luptătorul a vorbit despre unul dintre cele mai neplăcute momente pe care le-a trăit în viața sa. Invitat în emisiunea „Nimerești sau răspunzi”, el a fost nevoit să spună când a plâns ultima dată și de ce.

Yamato Zaharia nu s-a ferit să recunoască faptul că a vărsat lacrimi amare, mai ales că motivul nu a fost dragostea, ci neputința lui de a riposta într-un scandal. Fostul concurent al echipei Faimoșilor a susținut că o echipă de pază l-a bruscat și provocat intenționat.

„Ultima oară am plâns de nervi. M-a enervat cineva cu care nu am putut să am și o eventuală altercație la momentul respectiv, să-mi descarc nervii. Ultima dată, cred eu, când am plâns foarte tare am fost implicat într-un scandal cu echipă de securitate mai cunoscută din București.

Mi-au vorbit foarte urât, au încercat să dea în mine parșivește și nu puteam să dau în ei pentru erau camere de luat vederi acolo. Ei asta așteptau ca după să poată să dea în mine. Erau și mult mai mulți, erau vreo 15 – 16 persoane și eu eram doar eu cu un prieten care era operat”, a povestit Yamato Zaharia, conform

A fost dus la secție pentru că nu purta masca de protecție

În timpul pandemiei, Yamato Zaharia a fost plecat în multe cantonamente în afara țării și nu știa că, între timp, în România au fost introduse . A mers într-un restaurant fără mască și de aici a izbucnit un adevărat conflict.

Fostul concurent din echipa Faimoșilor susține că a fost agresat în timp ce voia să iasă din clădire pentru a merge la mașină. „Mi-au zis să ies pe cea mai apropiată ieșire. Și mă duceam pe cea mai apropiată ieșire unde aveam și mașina parcată(…) Țipau la mine, mi-a vorbit foarte urât.

(…) Au venit la mine, m-au împins, au chemat întăriri. Au vrut să-și arate mușchii cu mine și funcția. Mi-am pus singur mâinile la spate să-mi pună cătușele. Și ei s-au chinuit trei agenți să facă asta. M-au plimbat ca pe un monument până la secția de poliție de acolo. După e istorie”, a mai spus Yamato Zaharia.