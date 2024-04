Costel Bucur, fost patron al unei echipe de Liga 1, Gloria Buzău, face o investiție de milioane de euro pe plaja din Mamaia. Alin Bucur, fiul omului de afaceri, se ocupă de întreaga locație de lux.

Fost patron de Liga 1, investiție fabuloasă pe plaja din Mamaia: “Umbrele care se învârt singure după soare!”

Dumitru Dragomir a dezvăluit că fiul lui Costel Bucur, fost , pregătește o locație de lux pe plaja din Mamaia. Investiția este făcută de fostul partener de afaceri al lui Gigi Becali pentru fiul său, iar suma se va ridica la 10.000.000 de euro.

“Costel Bucur are un băiat bine educat, fost deputat, dar începuse și el, ca noi toți, să joace jocuri de noroc. Și Gigi, și eu, și Bucur am fost. Are acum vreo 42 de ani băiatul acum. Dar atunci ca să se lase a zis Costel Bucur că îi face ce vrea el.

Și băiatul a zis că vrea să facă ceva în țara asta ca să vorbească toată lumea de familia lor. A zis Costel Bucur că îi dă 10.000.000 de euro să își înceapă o afacere. A băgat până acum 7.500.000 de euro.

A fost băiatul lui la Mamaia și a făcut cea mai frumoasă locație pe plajă acolo. Cu bazine, cu șezlonguri, cu umbrele care se învârt singure după soare, cu tot ce vrei. Mai ceva ca la Miami. A avut încredere în fiul lui. “, a spus Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

“Costel Bucur e ca Gigi Becali acum”

Nea Mitică a mărturisit că fostul patron de Liga 1 urmează calea credinței, așa . Acesta se roagă câte o oră în fiecare zi, iar fiul său, Alin Bucur, urmează același obicei ca al tatălui său.

“Costel Bucur e ca Gigi cu partea asta religioasă și cu rugăciunile și așa e acum și fiul lui. Se roagă câte o oră pe zi, nu mai răspunde la telefon.

De când a luat-o cu rugăciunile i-a sărit afacerea asta de la 300.000 de euro pe an la 30.000.000 de euro pe an. Pe lângă rugăciuni a fost și multă muncă. Eu nu sunt așa bisericos ca ei.

Sunt curios ce o să facă Bucur acolo. În cadrul complexului de pe plajă va face și un restaurant și un bar. Fără gălăgie și fără muzică tare, pentru că lui așa îi place. Aduce bucătari de afară și o să facă ceva de vis și el”, a mai spus fostul președinte LPF, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir, despre investiția lui Costel Bucur