Gigi Becali, Varga, Rotaru, Șucu sau Hagi? Mitică Dragomir a ales modelul de patron de succes din fotbalul românesc

Fierbe SuperLiga mai tare decât oricând. între patroni rămân în continuare orgolii și ambiții mari. Cine este preferatul lui Dumitru Dragomir.

Cine e cel mai tare patron din SuperLiga. Dumitru Dragomir și-a ales preferatul

Gigi Becali, la FCSB, Dan Șucu, la Rapid, Neluțu Varga, la CFR Cluj, Mihai Rotaru, la Universitatea Craiova, și Gică Hagi, la Farul, sunt patronii din SuperLiga care se bat an de an la campionat. Fiecare dintre aceștia are un mod diferit de a conduce. Dumitru Dragomir e de părere că sub presiune se lucrează cel mai bine.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – are dreptate Gigi, că fără presiune nu se poate?) În toată viața asta, cine rezistă, ți-am mai zis eu, cine rezistă la tăvăleală, doar ăla are un caracter puternic. El este cocoloșit de când se naște. Când dă de greu, cedează. De ce se lasă majoritatea la 18 ani? Care nu ajung fotbaliști la 18 ani, dar sunt acolo. Dacă ar mai forța doi ani de zile, ar ajunge fotbaliști. Cedează, nu rezistă la tăvăleală.

E un jucător, ăsta, Tavi Popescu. Ce i-a făcut Gigi, ce i-a făcut presa, ce i-au făcut TV. Mă gândeam aici la tine. Il strică, îl distrug. Ieri m-am convins că ăsta are moral de competiție mare de tot.

ADVERTISEMENT

Gigi o face din naștere. El a fost născut să dea comandă. O singură chestie spun. L-a p-ăsta de la CFR Cluj, care e la Rapid, pe Djokovic. Când l-a dat afară am zis că e nebun. Am vrut să mă duc să îi zic Bă, lasă-l în pace, că ăsta e fotbalist.

După ce l-a dat, am văzut că Gigi are dreptate, nu eu. Djokovic e jucător de viteza 1 și 2, iar FCSB întârzia jocul de fiecare dată când juca Djokovic. Nu știu cine i-a spus sau el s-a deșteptat, că , dar a scăpat de el și a scăpat de toți lenții”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Maxprofețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul în care Becali a avut încredere și pe care Dragomir îl vede titular în Premier League

Contestat vehement în sezonul trecut, Joyskim Dawa face un sezon foarte bun la FCSB. Stoperul camerunez l-a impresionat pe Dragomir, care e convins că poate face față la cel mai înalt nivel.

„Îți dau un jucător de la FCSB, care joacă în Anglia. Titular. Dawa. Are o vitalitate ieșită din comun. Titular joacă și în Germania și în Anglia. În Spania mai puțin,dar în Anglia joacă titular. Fă-i contract și pune-i clauză 25 de milioane de euro, că zboară imediat. Ca să ia banii. Dar ar știi și cu mingea, ar juca în echipa lumii. E fotbalist. Ce materiale bagă. Așa trebuie să fii.

ADVERTISEMENT

Nu are abecedarul fotbalului foarte dezvoltat. Nu lovește cu stângul, cu exteriorul, nu le are p-asta, dar nici nu trebuie să le aibă”, a adăugat fostul preledinte LPF.

Becali, Varga, Sucu sau Hagi | Mitica Dragomir A ALES MODELUL de patron in SuperLiga