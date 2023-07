Fost șef din Poliția Iași, vizat într-un caz de omor din culpă. Acesta ar fi lovit un bărbat și apoi a fugit de la locul accidentului

Vineri dimineața, în comuna Holboca, aflată la doar câțiva kilometri de municipiul Iași, localnicii au descoperit cadavrul unui bărbat de 45 de ani, aflat pe marginea drumului. Atât presa locală cât și cea centrală scriu că, după vizionarea înregistrărilor de la camerele de supraveghere, principalul suspect în acest caz ar fi Vasile Zacornea, fostul șef de la Permise și Înmatriculări Iași.

Fost șef din Poliția Iași, suspect în dosar

După ce vineri dimineața, localnicii din comuna ieșeană Holboca au descoperit cadavrul unui bărbat de 45 de ani pe marginea drumului, unul dintre suspecții anchetatorilor în acest caz este Vasile Zacornea, fostul șef de la Permise și Înmatriculări Iași. scrie că anchetatorii, după ce au vizionat înregistrările camerelor de supraveghere din zonă au ajuns la concluzia că bărbatul găsit mort a fost lovit de fostul șef din Poliție, care conducea un Mittsubishi Lancer.

ADVERTISEMENT

Sursa citată scrie că acesta ar fi fugit de la locul accidentului, „cel mai probabil pentru că era băut” – menționând că Vasile Zacornea a mai fost prins băut la volan în octombrie 2020. Publicația News.ro scrie și ea, citând surse din rândul anchetatorilor, că „maşina implicată în accident ar aparţine fostului şef al Serviciului de Permise şi Înmatriculări Iaşi, Vasile Zacornea”, și că acesta ar fi fugit de la locul accidentului.

Acesta a declarat că a condus prin acea zonă, însă a precizat că nu a fost implicat în niciun accident. „Am condus un Mitusubishi pe acolo, dar nu am știut că a fost accident. Am fost și am dat declarație la Poliție. Bănuiesc ca toți care au trecut pe acolo sunt suspecți. Se va cerceta și se va afla adevărul”, a declarat fostul șef din poliția ieșeană pentru publicația locală .

ADVERTISEMENT

Anchetatorii spun că în acest , neavând un suspect în condițiile în care nu au fost finalizate toate cercetările. Prim procurorul Cătălin Radu Țocu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, a subliniat că ancheta e îngreunată de faptul că sunt verificate imaginile surprinse noaptea, fără o vizibilitate prea bună.

„E posibilă varianta de accident rutier. Cercetările continua in rem, sunt îngreunate de faptul ca s-a întâmplat noaptea și trebuie verificate imagini de supraveghere de la camerele din proximitatea locului unde a fost găsită victima”, a declarat acesta presei locale.

ADVERTISEMENT

Bărbat de 45 de ani, găsit mort la marginea drumului

Vineri dimineață, o localnică din comuna ieșeană Holboca a găsit cadavrul unui bărbat de 45 de ani. „Vecina mea l-a găsit dimineața. S-a speriat și a început a țipa. Nu și-a dat seama despre cine este vorba, dar tot ce a putut face a fost să sune la poliție. Când a povestit am rămas șocați. Să găsești un om pe stradă, mort și plin de vânătăi, e sumbru”, a declarat o femeie din localitate pentru presa locală.

Polițiștii criminaliști sosiți la fața locului au deschis în acest, iar acum așteaptă rezultatele necropsiei medico-legale pentru afla cauzele decesului.

ADVERTISEMENT

„La data de 30 iunie a.c., în jurul orei 07:30, polițiștii ieșeni au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat pe o stradă de pe raza comunei Holboca. A fost emisă ordonanța de efectuare a necropsiei medico-legale în vederea stabilirii cauzei decesului.

ADVERTISEMENT

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă în vederea stabilirii cu exactitate a întregii situații de fapt”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Iași.