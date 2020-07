Fosta gimnastă Diana Teodoru rupe tăcerea şi vorbeşte despre suferinţele îndurate la antrenamente. “M-au numit vacă grasă la 12 ani deşi aveam 29 de kilograme”

Gimnastica feminină este un sport deosebit de spectaculos, dar care cere sacrificii enorme şi în care programele de antrenamente par fi copiate din cele ale luptătorilor din Legiunea Străină ca intensitate şi volum de efort.

Totul este monitorizat la sânge, fiecare kilogram în plus este un blestem, fiecare 500 de grame stârnesc furia antrenorilor, totul este ca într-un regim de cazarmă, din care arareori poţi ieşi să mai vezi lumea.

Începând din SUA, unde fostele componente ale lotului naţional, câştigătoare a multe medalii din cel mai preţios metal la Jocuri Olimpice şi Campionate Mondiale, au rupt tăcerea şi au făcut public pe reţelele de socializare toate dramele prin care au trecut în cariera lor, multe fete care au practicat acest sport au început să îşi învingă teama şi să îşi descarce sufletul, povestind tot felul de grozăvii.

Fosta gimnastă Dana Teodoru a dezvăluit prin ce orori a trecut în carieră

Printre sportivele care au avut acest curaj se numără acum şi românca Diana Teodoru, fostă componentă a loturilor naţionale în perioada 2010-2014. Acum ea este stabilită în Belgia cu familia şi lucrează exact în domeniul de care se atingea numai pe ascuns, al patiseriei şi al ciocolateriei.

Diana Teodoru s-a alăturat gimanstelor din mişcarea gymnastalliance şi a descris tot prin ce a trecut ca şi componentă a lotului naţional în acea perioadă de patru ani. Sunt lucruri zguduitoare, care arată duritatea extremă a antrenorilor.

S-a alăturat mişcării gymnastalliance

„Nici nu știu de unde să încep, m-am gândit multă vreme dacă să-mi spun istoria sau nu. Știu că sunt multe persoane care pot sta lângă mine și pot garanta că acesta este adevărul, dar și altele care vor râde și vor arăta cu degetul spre mine numindu-mă mincinoasă. Dar e OK, sunt obișnuită.

La zece ani am fost selectată în lotul național, locul unde a început totul. M-am antrenat în trei orașe diferite, cu colective de antrenori și staff-uri medicale distincte. La început totul a fost bine și frumos, dar apoi, după câteva luni, s-a dezlănțuit iadul.

A fost făcută vacă grasă având doar 29 de kilograme

Unii oameni din sală au început să mă numească vacă grasă, deși aveam doar 29 de kilograme la 12 ani, adăugând că nu sunt în stare să fac ceva și că sunt un nimeni, spunându-i mamei că ar trebuie să fie recunoscătoare că nu mă bat.

Toate zilele erau la fel. Ne trezeam, micul dejun, apoi veneau profesorii pentru două ore de școală în care nu învățam nimic, apoi mergeam la sală unde trebuia să ne urcăm pe cântar, iar greutatea noastră era trecută pe o foaie. Urma primul antrenament, apoi prânzul și iar antrenament, apoi cina.

Numeroase interdicţii impuse de antrenor

Trebuie să spun și că dacă aveai un kilogram în plus era de așteptat să nu te mai prezinți la masa de seară. Nu aveam voie cu mâncare sau dulciuri în cameră, mâncam aceleași lucruri timp de săptămâni întregi și primeam ceva dulce doar dacă ne încadram în greutate sau dacă depășeam doar cu 500 de grame. Din acelaşi motiv, al greutăţii depăşite, ţi se interzicea şi să vină părinţii să te vadă, uneori cu lunile.

Nimeni nu te credea atunci când spuneai că te doare ceva. Îmi aduc aminte că la un moment dat părinții mei au trebuit să vină cu mașina 450 de km pentru a mă duce la un doctor. M-au ținut în sală, deși aveam o ruptură musculară, am fost aproape să concurez cu un deget rupt.

Ce i s-a răspuns după accidentare

Ultima accidentare a fost la spate, îmi aduc aminte că durerile au început cu patru zile înainte de vacanță și când m-am întors, unul dintre antrenori m-a întrebat cum de mă mai doare. Când am ajuns la doctor mi s-a spus că aveam o vertebră deplasată cu 6 mm.

Aceasta este doar o parte din tot ce s-a întâmplat în anii în care am practicat gimnastica și toată lumea trebuie să știe. De ce am fost de acord cu asta? Pentru că de fiecare dată primeam același răspuns: «Îi cunosc pe acești oameni, nu are cum să fie așa, ești o mincinoasă».

Recunoaşte că a trişat la antrenamente

Desigur, am făcut și multe lucruri rele…Am trișat la antrenamente? Da, de multe ori. Am adus dulciuri pe ascuns? Da. Am fost o gimnastă cu care se lucra ușor? Desigur că nu. Am meritat tot ce mi s-a întâmplat? Nu cred.

Antrenamentele mă făceau de multe ori să plâng. Nu știu dacă mi-au auzit de prea multe ori numele în sală. În mare parte a timpului se țipa, nu primeam atenție.

A dus şi cadouri antrenorilor

Nu am mers la prea multe concursuri pentru că mi se spunea că nu sunt bună îndeajuns. Câteodată le duceam cadouri antrenorilor sperând că se vor uita și spre mine.

Am fost mutată de cinci-șase ori în decurs de doi ani dintr-o cameră în alta pentru că mi se spunea că sunt o influență proastă pentru celelalte.”

Cu ce gimnaste a făcut parte din generaţie

Diana Teodoru a făcut parte din generație cu Mădălina Blendea, Andreea Munteanu, Ștefania Stănilă, Asiana Peng, Andra Stoica, Stefania Orzu, Paula Tudorache sau Cristina Vrabie, fiind componentă a loturilor naționale care s-au antrenat la Onești, Deva și Izvorani în perioada 2010-2014.

De-a lungul timpului, în România au fost și alte gimnaste din generații diferite care au găsit curajul să vorbească despre abuzurile la care au fost supuse, printre ele și medaliate mondiale și olimpice, precum Rodica Dunca, Emilia Eberle, Kati Szabo, Alexandra Marinescu, Oana Petrovschi sau Maria Olaru.