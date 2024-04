Rafa Nadal n-a avut milă de adversarul cu 21 de ani mai mic la Madrid. Ce urmează pentru campionul spaniol

Cel mai dezechilibrat duel din tenisul masculin, din punct de vedere al diferenței de vârstă, i-a adus, pe zgura de la Madrid, față în față, pe Rafael Nadal (37 de ani) și Darwin Blanch (16 ani).

Darwin Blanch a câștigat un singur game

, nu a avut nicio șansă în fața mult mai experimentatului său adversar. Nadal i-a administrat un sec 6-1, 6-0, calificându-se în turul al doilea.

Deși a defilat pe teren, într-o dispută inegală, Nadal l-a lăudat pe puștiul american. „Cred că am jucat astăzi împotriva cuiva care are un viitor imens în față. Astăzi a făcut greșeli, iar eu am încercat să fiu solid și să nu-mi asum multe riscuri. Îi urez toate cele bune pe viitor”, a spus Nadal, după meci.

Spre ghinionul lui, în turul al doilea, Rafa va da peste australianul Alex De Minaur, numărul 10 mondial, care l-a eliminat de la Barcelona, chiar săptămâna trecută și care este într-o formă bună acum.

Nadal spune însă că se bucură de orice moment pe zgura de la Madrid, un turneu care îi este foarte drag. „După tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, fiecare șansă pe care o am de a fi pe teren în această arena genială cu suportul necondiționat înseamnă enorm pentru mine. Încerc să mă bucur de fiecare moment. Mâine mă voi antrena, iar poimâine voi fi înapoi pe teren.Asta mă face să mă simt minunat”, a spus Nadal, la interviul de pe teren, după ce l-a învins pe Blanch.

Câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, Nadal, care împlinește 38 de ani pe 3 iunie, și-a fixat ca obiectiv o prestație cât mai bună la Roland Garros, unde a triumfat de 14 ori.

Nu știe dacă va fi prezent la Roland Garros

va fi luată abia după Roma, competiție premergătoare, și va depinde de felul în care se va simți în perioada următoare.

Nadal a ajucat foarte puțin în ultima perioadă, acesta fiind motivul pentru care a ajuns pe locul 512 mondial. Practic, în 2024, el a fost pe teren doar în șase partide, câștigând patru dintre ele și pierzând două.

În absența liderului mondial ATP, Novak Djokovic, care are și el un an neașteptat de slab, principalul favorit al turneului de la Madrid este italianul Janick Sinner, câștigătorul Australian Open. Specialiștii preconizează o luptă între acesta și spaniolul Carlos Alcaraz.