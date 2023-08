Fosta iubită a lui Cristian Cioacă rupe tăcerea. Ce a atras-o la fostul polițist înainte ca acesta să fie condamnat: ”Mi s-a tăiat respirația când l-am văzut”

Cristian Cioacă a avut o relație cu Ligia Voinea pe când era cercetat pentru dispariția soției sale, Elodia Ghinescu. Acum, fosta iubită a acestuia rupe tăcerea și vorbește despre ce a atras-o la el.

Ce a atras-o pe Ligia Voinea la Cristian Cioacă

Odată cu acest lucru, ies la iveală niște detalii interesante legate de relația pe care acesta a avut-o cu Ligia Voinea. Femeia s-a îndrăgostit de el iremediabil în urmă cu câțiva ani.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Ligia Voinea a dezvăluit ce a atras-o la Cristian Cioacă. Se pare că ea a făcut primul pas după ce l-a văzut la televizor. Nu poate să descrie ce a simțit, cert este că a fost ”o chestie unică”.

Prima oară . I-a spus femeii cine este, dar și că vrea să îl ajute pe fostul polițist. Deși a lăsat un număr de contact, aceasta nu a mai avut răbdare, drept urmare, tot ea l-a sunat ulterior.

Prima discuție a celor doi nu a fost una prea bună. Fosta iubită a lui Cristian Cioacă spune că nu a dormit și aștepta cu nerăbdare să îl întâlnească și iată că acest lucru avea să se întâmple ceva timp mai târziu.

Cum a început relația dintre cei doi

”L-am văzut la televizor. Toată lumea o să spună că e absurd. Mi s-a tăiat respirația când l-am văzut. A fost o chestie unică, nu am mai trăit așa ceva, chiar niciodată. Am făcut eu primul pas. Am hotărât să îl caut. Prima data am vorbit cu mama lui. I-am spus cine sunt și i-am spus că vreau să îl ajut. (….)

Am lăsat numărul de telefon, de mobil, și totuși nu am avut răbdare să mă caute. Pe 22 octombrie l-am sunat și mi-a răspuns. I-am zis că vreau să vorbesc cu Cristian Cioacă. A zis că nu este, dar el era la telefon.

Eu în momenul ăla m-am tăiat. Nu știam ce să fac, nu mai puteam să zic nimic. Am întrebat că unde este, și mi-a zis că este prin împrejurimi.(…) Au trecut 3 zile și mă gândeam de ce nu mă sună. N-am dorit toată noaptea înainte să mă întâlnesc cu el”, a povestit aceasta, pentru Antena Stars, acum ceva timp.

Iată că a venit și momentul în care cei doi s-au întâlnit. Prima întâlnire dintre Ligia Voinea și Cristian Cioacă a fost la Brașov. Cei doi au mers la un restaurant, iar după acea întâlnire, femeia a așteptat trei zile să fie sunată.

Nu a răspuns în primă fază, deși a fost contactată. Mai apoi însă, aceasta a decis să urmeze sfatul mamei sale și să lase orgoliul deoparte. L-a contactat, iar din acel moment, o frumoasă poveste de dragoste a început. Lucrurile nu aveau însă să dureze chiar atât de mult.